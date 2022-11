Conclusa seduta I Commissione e Congiunta I e III

L’approfondimento preseguirà in Commissione con la richiesta dei dati sulle donazioni cordonali al Dipartimento regionale per la Salute

I lavori sono proseguiti poi in seduta Congiunta delle Commissioni I e III ( presidenti Amati e Vizzin) per la valutazione degli investimenti finanziari riguardanti l’acquisto e la gestione dei macchinari robot guidati per la chirurgia urologica. Assenti i Responsabili delle Strutture Ospedaliere dotate di tali macchinari, il presidente Amati ha dato lettura di una nota nella quale l’assessore ed il Direttore del Dipartimento alla Salute hanno offerto la disponibilità a far pervenire i dati utili con nota scritta, anzicchè in presenza.

Il Delegato del Miulli, don Domenico Laddaga, si è soffermato sui differenti costi tra gli interventi condotti- con tecnica laparoscopica, fatta con l’apparecchiatura Da Vinci, acquisita ora anche da alcune strutture pubbliche- o con tecnica laparotopica e la diversità tra le tariffe nelle diverse Strutture. Nota specifica verrà inviata alle Commissioni.

Ascoltata poi la d.ssa Graps ,dell’Area di Valutazione del Dipartimento alla Salute.

Si proseguirà lunedì prossimo.