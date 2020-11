AReSS, progetto GATEKEEPER, lanciata una call rivolta a PMI, società industriali, università e centri/organizzazioni di ricerca tecnologica

Siamo 43 partner che stanno cercando di sviluppare per gli anziani dell’Unione Europea un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche avanzate per la diagnosi precoce dei rischi di salute.

Sono 40.000 i cittadini europei da coinvolgere su 7 Stati d’Europa e AReSS Puglia condurrà in Puglia il sito sperimentale italiano per 11.000 di questi.

Ora però sono 600.000 le ragioni per aderire al nostro primo bando di finanziamento per progetti di #ArtificialIntelligence e #BigData.

Scadenza il prossimo 29 gennaio 2021 e informazioni a questo link: https://www.sanita.puglia.it/web/aress/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/45631926/call-aperta-di-gatekeeper-per-lo-sviluppo-di-applicazioni-servizi-di-ia-e-big-data-per-una-vita-indipendente-delle-persone-che-invecchiano-scadenza-29

