Webinar per le imprese di Confcommercio e AFORP sulla competitività sostenibile

AFORP e Confcommercio Bari-BAT promuovono il webinar
COMPETITIVITA’ SOSTENIBILE – Strumenti concreti per accompagnare la crescita delle mPMI
Giovedì 28 maggio 2026 – ore 10,00
L’incontro sarà un’occasione concreta per approfondire tre leve sempre più decisive per la crescita e la competitività delle imprese:
– Imprendigreen , il marchio di sostenibilità gratuito per le imprese associate di Confcommercio;
– Certificazione della Parità di Genere , strumento strategico per valorizzare l’organizzazione aziendale, migliorare il posizionamento dell’impresa e accedere a specifiche premialità;
– Credito, rating ESG e strumenti finanziari , sempre più centrali nei rapporti con il sistema bancario e nell’accesso a nuove opportunità di finanziamento.
La partecipazione è gratuita. Iscrizioni al link:
https://forms.gle/kD6PKuj9akymEwPw6
Agli iscritti sarà inviato il link di collegamento qualche giorno prima dell’evento.
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