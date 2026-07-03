VIVILASANITA’ EDIZIONE LUGLIO 2026 – XVIII ANNO DI PUBBLICAZIONE

Vi invitiamo a consultare l’edizione di Luglio 2026 di Vivilasanità, XVIII anno di Pubblicazione.
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https://www.vivilasanita.it/VIVILASANITA_LUGLIO%202026.pdf
Sommario:
Grazia Guida
Editoriale
Pag. 2
Anita Perilli
L’innovazione che cura
Pag. 3
Donne 4.0
La sfida dell’innovazione inclusiva
Pag. 5
Antonio Lacerenza
L’evoluzione di ginecologia e ostetricia
Pag. 7
Policlinico di Bari
Inaugurata la Stanza Rosa
Pag. 9
IRCCS “De Bellis”
Rimozione di raro tumore con robot
Pag. 10
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