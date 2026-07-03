Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia
NewsUFFICIO STAMPA

VIVILASANITA’ EDIZIONE LUGLIO 2026 – XVIII ANNO DI PUBBLICAZIONE

By Ufficio Stampa
65

Vi invitiamo a consultare l’edizione di Luglio 2026  di Vivilasanità,  XVIII anno di Pubblicazione.

LINK:

 https://www.vivilasanita.it/VIVILASANITA_LUGLIO%202026.pdf

Sommario:

Grazia Guida

Editoriale

Pag. 2

 

Anita Perilli

L’innovazione che cura

Pag. 3

 

Donne 4.0

La sfida dell’innovazione inclusiva

Pag. 5

 

Antonio Lacerenza

L’evoluzione di ginecologia e ostetricia

Pag. 7

 

Policlinico di Bari

Inaugurata la Stanza Rosa

Pag. 9

 

IRCCS “De Bellis”

Rimozione di raro tumore con robot

Pag. 10

 

Per leggere Vivilasanità

 

Clicca qui

 

https://www.vivilasanita.it/VIVILASANITA_LUGLIO%202026.pdf

 

 

 

Ufficio Stampa
Può interessarti More from author

Comments are closed.