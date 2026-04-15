TFR E PREVIDENZA INTEGRATIVA: I VANTAGGI PER GLI IMPRENDITORI

I VANTAGGI PER I TITOLARI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
TFR E PREVIDENZA INTEGRATIVA
TFR E PREVIDENZA INTEGRATIVA
Oltre UN QUINTO del valore del TFR delle aziende italiane è stato conferito ad una forma di previdenza integrativa .
PERCHE’ PARLARNE
Ogni anno il datore di lavoro deve ACCANTONARE una parte della retribuzione dei suoi dipendenti ( 6,91% ) nel TFR, il Trattamento di Fine Rapporto
Il TFR viene a volte visto SOLO COME UNA FORMA DI FINANZIAMENTO da parte dei lavoratori all’impresa . Il TFR accantonato rimane infatti nella disponibilità dell’azienda fino a quando il dipendente non ne chiederà la liquidazione
Il TFR ha però un costo : annualmente DEVE ESSERE RIVALUTATO ad un tasso pari al 75% dell’inflazione più l’1,5% . A causa dell’elevata inflazione, il tasso da applicare al TFR maturato al 31/12 è più o meno del 9,97% : il più alto dal 1984
Fortunatamente, molte imprese sanno COGLIERE I VANTAGGI DI AIUTARE I PROPRI DIPENDENTI a scegliere di conferire il proprio TFR in una forma di PREVIDENZA INTEGRATIVA ( dal 1 Luglio 2026 per i nuovi assunti è obbligatorio versarlo in un fondo di previdenza complementare )
E’ infatti dal 2005 che esistono NUMEROSI INCENTIVI STATALI ad aziende e lavoratori per favorire l’uso del TFR per costruire UNA PENSIONE DI SCORTA con la previdenza integrativa
I 5 VANTAGGI PER I TITOLARI D’IMPRESA
- PAGARE MENO TASSE ( il 6% del TFR conferito ad una forma di previdenza integrativa è deducibile dalla base imponibile IRES )
- PAGARE MENO CONTRIBUTI ( se il TFR viene conferito, si paga lo 0,28% in meno di
contributi )
- NON PAGARE IL FONDO DI GARANZIA ( se il TFR viene conferito, non è necessario pagare lo 0,2% del fondo di garanzia del TFR )
- NON PAGARE LA RIVALUTAZIONE DEL TFR ( se il TFR viene conferito, la rivalutazione
annuale obbligatoria dello stesso, legata all’inflazione, non è più a carico dell’azienda )
- SEMPLIFICARE LA GESTIONE FINANZIARIA AZIENDALE ( se il TFR viene conferito, i flussi finanziari diventano certi e il datore di lavoro non dovrà più occuparsi di accantonamenti, anticipazioni, riscatti, rivalutazioni e liquidazioni . Inoltre il conferimento del TFR contribuisce a ridurre l’esposizione debitoria e i possibili contenziosi tra il datore di lavoro e il dipendente )
Esempio di RISPARMIO :
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