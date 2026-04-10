SIISL partire dal 1° aprile 2026  e vacancy

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito un comunicato con il quale ha confermato che dal 1° aprile 2026 sarà possibile effettuare le Comunicazioni Obbligatorie (cd. Unilav) anche sulla piattaforma SIISL.

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 14 del D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 198/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”) e in attesa della conclusione dell’iter di recepimento della Direttiva sulla Trasparenza Salariale, a partire dal 1° aprile 2026 , le aziende e gli intermediari abilitati potranno accedere al portale SIISL per la trasmissione telematica, in via sperimentale, delle Comunicazioni Obbligatorie riguardanti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. La piattaforma consentirà inoltre la pubblicazione delle disponibilità per le posizioni lavorative (vedi nostra news del 7 aprile 2026), conformemente a quanto già previsto dal quadro normativo vigente.

I datori di lavoro e i loro delegati avranno comunque la possibilità di continuare a effettuare le Comunicazioni Obbligatorie Telematiche avvalendosi dei sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni e dalle Province Autonome. Per quanto riguarda le specifiche modalità operative e la gestione tecnica dei flussi, si rimanda integralmente alle istruzioni ufficiali fornite dall’Inps.

Il comunicato è consultabile su https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/dal-primo-aprile-2026-comunicazioni-obbligatorie-anche-su-siisl

L’INPS, con il messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, informa circa gli adempimenti previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 159/2025: pubblicazione della vacancy (ricerca di personale per posto di lavoro vacante), coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla assunzione, correlata alla richiesta di un beneficio contributivo e la comunicazione Unilav con la piattaforma SIISL.

I datori di lavoro interessati e i loro intermediari hanno la possibilità, dal 1° aprile 2026 , di applicare in via sperimentale e a carattere non obbligatorio le disposizioni previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 159/2025, pubblicando, anche successivamente all’assunzione, una vacancy coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla medesima assunzione correlata alla richiesta del beneficio contributivo.

Inoltre, dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati e autorizzati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono effettuare, sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), l’invio, la gestione e la consultazione delle Comunicazioni Obbligatorie UNILAV. Tale modalità sarà utilizzabile in via opzionale e alternativa rispetto alle modalità di trasmissione attraverso i canali regionali, anche successivamente all’adozione del citato decreto ministeriale di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025.

Soggetti abilitat i

Ai fini dell’inserimento delle Comunicazioni obbligatorie possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi:

i datori di lavoro e i loro intermediari;

i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979.

Ai fini dell’inserimento delle vacancy possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi:

i datori di lavoro e i loro delegati;

le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti abilitati alla pubblicazione di annunci di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (“Riforma Biagi”).

Pubblicazione della vacancy

Alla data del 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono i benefici contributivi possono in via sperimentale pubblicare sul SIISL una vacancy, che deve essere coerente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, con la Comunicazione Obbligatoria trasmessa, con qualunque canale, con particolare riferimento:

al datore di lavoro;

alla tipologia di contratto di lavoro;

al profilo professionale ricercato.

Inoltre, è possibile pubblicare la vacancy anche successivamente all’assunzione. In tale caso, l’offerta viene immediatamente archiviata dal sistema e non proposta a soggetti in cerca di lavoro.

A regime, in base ai termini che saranno indicati nel decreto ministeriale di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025:

la vacancy dovrà risultare preventivamente o contestualmente pubblicata rispetto all’assunzione;

sarà obbligatorio il collegamento univoco tra vacancy e Comunicazione Obbligatoria;

tale collegamento dovrà essere tracciato nei flussi Uniemens attraverso la corretta associazione dell’id vacancy al codice fiscale del lavoratore.

Solo a seguito dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 159/2025, nei termini ivi previsti, sarà obbligatorio esporre l’id vacancy nel flusso Uniemens per i benefici contributivi interessati .

Per consultare il messaggio INPS, che contiene anche le istruzioni operative informatiche e dei flussi Uniemens, clicca qui: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.03.messaggio-numero-1153-del-31-03-2026_15218.html

RL