Ripiano 2019-2024 e Payback: le aziende chiedono chiarezza e certezze per il Paese

Ripiano 2019-2024 e Payback: le aziende chiedono chiarezza e certezze per il Paese

Le attività programmatiche sul Bilancio evidenziano una forte preoccupazione per il ripiano 2019-2024. Il Payback continua a essere un nodo irrisolto che pesa gravemente sulle aziende desiderose di continuare a lavorare e investire nel proprio Paese. Il Consiglio di Stato ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

​Le norme le abbiamo già individuate e rispettate: ora serve una soluzione definitiva! Le imprese sono consapevoli della delicatezza del momento storico e vogliono fare la propria parte per sostenere il Paese, attraverso il lavoro e gli investimenti sui giovani e sull’innovazione.

Grazia Guida

Presidente ConfSalute Puglia – Presidente AFORP

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