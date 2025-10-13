Payback 2019-2024: appello al Governo affinché non ricada nuovamente sulle imprese

Grazia Guida, Presidente AFORP: “Non possiamo continuare a sostenere un contributo di solidarietà che, in soli trenta giorni, ha comportato per le aziende un esborso complessivo di 520 milioni di euro, spesso accompagnato da un inevitabile indebitamento. Riconosciamo al Governo il notevole sforzo compiuto finora, ma oggi è necessario che la copertura del payback 2019-2024 diventi parte di un sistema strutturale e sostenibile e non ricada nuovamente sulle imprese.

Solo così potremo continuare a garantire i principi fondamentali di solidarietà e universalità su cui si fonda il nostro modello e richiamati dalla Corte Costituzionale. Perché le imprese sono patrimonio di un Paese liberale…dove la Costituzione difende il diritto di crescita e di sviluppo dell’individuo e la sanità è un bene di tutti e con tutti”.