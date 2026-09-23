 NOTA STAMPA – PAYBACK, AFORP e Confcommercio/ConfSalute Puglia in difesa delle imprese

NOTA STAMPA

AFORP e Confcommercio/ConfSalute Puglia: “In difesa delle imprese, servono certezza del diritto e libertà d’impresa”

Domani l’udienza pubblica del Consiglio di Stato sul merito del payback sui dispositivi medici

È fissata per domani, 24 settembre 2026, l’udienza pubblica del Consiglio di Stato chiamato a discutere nel merito la questione del payback sui dispositivi medici relativo al periodo 2015-2018.

Le imprese aderenti ad AFORP e a Confcommercio/ConfSalute Puglia hanno adempiuto a quanto previsto dall’art. 7 del DL 95/2025, convertito nella Legge 118/2025, provvedendo al versamento del 25% del payback entro il termine del 9 settembre 2025.

Un adempimento compiuto nel rispetto delle disposizioni normative e con l’obiettivo di contribuire ad assicurare continuità e certezza alla filiera della sanità, tutelando al tempo stesso la possibilità per le imprese di programmare le proprie attività e investimenti.

“Le imprese hanno fatto la loro parte, nel rispetto delle norme e delle Istituzioni – dichiarano Vito D’Ingeo Presidente Confcommercio Puglia e Grazia Guida, Presidente di ConfSalute Puglia e AFORP –. Ora attendiamo con fiducia la decisione del Consiglio di Stato. Quello che chiediamo è soprattutto certezza del diritto, perché senza regole chiare e stabili non può esserci una programmazione sostenibile delle imprese né può essere garantita la continuità di una filiera strategica per il Servizio sanitario”.

“La questione del payback – proseguono D’Ingeo e Guida – non riguarda soltanto gli aspetti economici, ma investe direttamente il rapporto tra imprese e sistema sanitario. La libertà d’impresa, insieme alla certezza delle regole, rappresenta una condizione essenziale per continuare a investire, innovare e garantire forniture e servizi al sistema sanitario pugliese”.

AFORP e Confcommercio/ConfSalute Puglia continueranno a seguire con attenzione l’iter della vicenda, nel pieno rispetto delle decisioni degli organi della giustizia amministrativa.

Nel rispetto delle Istituzioni, le imprese hanno adempiuto. Ora attendiamo che il diritto possa offrire certezza e stabilità al futuro della sanità pugliese.