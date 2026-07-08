Nasce Confsalute-Confcommercio – Salute Sanità e Cura

L’8 luglio scorso a Roma, nella sede nazionale di Confcommercio, è nata Confsalute–Confcommercio Salute Sanità e Cura, il coordinamento nazionale che riunisce tutte le federazioni e associazioni di categoria del mondo della salute, della sanità e della cura – che a vario titolo aderiscono direttamente o indirettamente alla Confederazione – costituendo il maggiore organismo unitario di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale. L’iniziativa ha l’obiettivo di costruire una rappresentanza unitaria, autorevole e diffusa per un settore che è pilastro del welfare nazionale e motore di un’economia complessa e articolata. Alla presidenza è stato designato Michele Vietti, figura di primo piano nel panorama giuridico, istituzionale e associativo italiano.

L’area di rappresentanza di Confsalute spazia dal mondo della sanità privata al settore socio-sanitario assistenziale e di cura, dalla distribuzione farmaceutica al dettaglio degli articoli sanitari, fino alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Ne fanno parte diciassette Federazioni e Associazioni di categoria: Acop, Adf, Ana-Anap/Fia, Antlo, Ascofarve, Associazione Silver S.P.A.C.E., Assofarm, Fei, Federfarma, Federottica, Federsalute, Federsan, Fifo, Laisan, oltre a 50 & Più Fenacom, Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio e Confcommercio Professioni.

“Ringrazio per la fiducia i presidenti delle diciassette associazioni che compongono Confsalute. Il nostro coordinamento costituisce la più ampia e variegata rappresentanza del settore della salute, della sanità e della cura a livello nazionale. Siamo un ecosistema di decine di migliaia di imprese e professionisti che ogni giorno forniscono il loro indispensabile contributo per integrare e rafforzare l’offerta del Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro è un impegno al servizio del Paese, per la costruzione di un sistema integrato e diffuso di risposta globale alla domanda di salute, per la soddisfazione di questo diritto fondamentale costituzionalmente garantito”, ha commentato il presidente Michele Vietti che è inoltre presidente di Federsalute e di Acop (Associazione coordinamento ospedalità privata). Già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato deputato per quattro legislature e sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha inoltre presieduto le Commissioni ministeriali per la riforma del diritto societario e del diritto fallimentare.

Sangalli: “le imprese private della salute hanno un ruolo insostituibile”

“La nascita di Confsalute è un’occasione preziosa per mettere a sistema un settore cruciale per il nostro Paese”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha parlato di “iniziativa strategica, per almeno tre ragioni: si tratta di imprese e servizi che fanno da sempre parte della nostra rappresentanza, del terziario di mercato; è una realtà economica in continuo sviluppo, sia per numero di imprese che per dimensioni, in crescita in termini di qualità e innovazione; è una realtà economica che ha una valenza sociale decisiva per gli italiani: investire sulla salute significa infatti contribuire in modo determinante alla qualità della vita delle persone e delle famiglie. Riconoscere un ruolo alle imprese private della salute anche dal punto di vista finanziario – ha concluso – significa prendere atto del loro ruolo insostituibile nell’integrare l’offerta del servizio pubblico”.

L’elenco delle Associazioni costituenti

ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata

ADF, Associazione Distributori Farmaceutici

ANA-ANAP/FIA, Associazione Nazionale Audioprotesisti – Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali/Federazione Italiana Audioprotesisti

ANTLO, Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico

ASCOFARVE, Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari

ASSOFARM, Associazione Nazionale Farmacie Comunali

FEI, Federazione Erboristi Italiani

FEDERFARMA, Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani

FEDEROTTICA, Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi

FEDERSALUTE, Federazione Nazionale del Settore della Salute

FEDERSAN, Federazione Nazionale delle Imprese dei Servizi Sanitari

FIFO, Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri

LAISAN, Libera Associazione Imprese Sanità Ambulatoriale

Associazione Silver S.P.A.C.E., Associazione Nazionale Operatori Servizi Sociali, Sanitari e Assistenziali alla Persona

50 & PIÙ Fenacom, Sistema associativo e di servizi dedicato agli over 50

Confcommercio Professioni, Confederazione delle Associazioni Professionali di Confcommercio

Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio

* L’AFORP è parte attiva di Confcommercio nella sua rappresentanza.