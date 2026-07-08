Nasce Confsalute–Confcommercio Salute Sanità e Cura
Il nuovo coordinamento nazionale della Confederazione, che riunisce 17 Associazioni del settore sanitario, costituisce la più ampia rappresentanza del settore a livello nazionale.
L’8 luglio scorso a Roma, nella sede nazionale di Confcommercio, è nata Confsalute–Confcommercio Salute Sanità e Cura, il coordinamento nazionale che riunisce tutte le federazioni e associazioni di categoria del mondo della salute, della sanità e della cura – che a vario titolo aderiscono direttamente o indirettamente alla Confederazione – costituendo il maggiore organismo unitario di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale. L’iniziativa ha l’obiettivo di costruire una rappresentanza unitaria, autorevole e diffusa per un settore che è pilastro del welfare nazionale e motore di un’economia complessa e articolata. Alla presidenza è stato designato Michele Vietti, figura di primo piano nel panorama giuridico, istituzionale e associativo italiano.
L’area di rappresentanza di Confsalute spazia dal mondo della sanità privata al settore socio-sanitario assistenziale e di cura, dalla distribuzione farmaceutica al dettaglio degli articoli sanitari, fino alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Ne fanno parte diciassette Federazioni e Associazioni di categoria: Acop, Adf, Ana-Anap/Fia, Antlo, Ascofarve, Associazione Silver S.P.A.C.E., Assofarm, Fei, Federfarma, Federottica, Federsalute, Federsan, Fifo, Laisan, oltre a 50 & Più Fenacom, Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio e Confcommercio Professioni.
“Ringrazio per la fiducia i presidenti delle diciassette associazioni che compongono Confsalute. Il nostro coordinamento costituisce la più ampia e variegata rappresentanza del settore della salute, della sanità e della cura a livello nazionale. Siamo un ecosistema di decine di migliaia di imprese e professionisti che ogni giorno forniscono il loro indispensabile contributo per integrare e rafforzare l’offerta del Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro è un impegno al servizio del Paese, per la costruzione di un sistema integrato e diffuso di risposta globale alla domanda di salute, per la soddisfazione di questo diritto fondamentale costituzionalmente garantito”, ha commentato il presidente Michele Vietti che è inoltre presidente di Federsalute e di Acop (Associazione coordinamento ospedalità privata). Già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato deputato per quattro legislature e sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha inoltre presieduto le Commissioni ministeriali per la riforma del diritto societario e del diritto fallimentare.
Sangalli: “le imprese private della salute hanno un ruolo insostituibile”
“La nascita di Confsalute è un’occasione preziosa per mettere a sistema un settore cruciale per il nostro Paese”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha parlato di “iniziativa strategica, per almeno tre ragioni: si tratta di imprese e servizi che fanno da sempre parte della nostra rappresentanza, del terziario di mercato; è una realtà economica in continuo sviluppo, sia per numero di imprese che per dimensioni, in crescita in termini di qualità e innovazione; è una realtà economica che ha una valenza sociale decisiva per gli italiani: investire sulla salute significa infatti contribuire in modo determinante alla qualità della vita delle persone e delle famiglie. Riconoscere un ruolo alle imprese private della salute anche dal punto di vista finanziario – ha concluso – significa prendere atto del loro ruolo insostituibile nell’integrare l’offerta del servizio pubblico”.
L’elenco delle Associazioni costituenti
- ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata
- ADF, Associazione Distributori Farmaceutici
- ANA-ANAP/FIA, Associazione Nazionale Audioprotesisti – Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali/Federazione Italiana Audioprotesisti
- ANTLO, Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico
- ASCOFARVE, Associazione Nazionale Distributori Medicinali Veterinari
- ASSOFARM, Associazione Nazionale Farmacie Comunali
- FEI, Federazione Erboristi Italiani
- FEDERFARMA, Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani
- FEDEROTTICA, Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi
- FEDERSALUTE, Federazione Nazionale del Settore della Salute
- FEDERSAN, Federazione Nazionale delle Imprese dei Servizi Sanitari
- FIFO, Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri
- LAISAN, Libera Associazione Imprese Sanità Ambulatoriale
- Associazione Silver S.P.A.C.E., Associazione Nazionale Operatori Servizi Sociali, Sanitari e Assistenziali alla Persona
- 50 & PIÙ Fenacom, Sistema associativo e di servizi dedicato agli over 50
- Confcommercio Professioni, Confederazione delle Associazioni Professionali di Confcommercio
- Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio
* L’AFORP è parte attiva di Confcommercio nella sua rappresentanza.
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