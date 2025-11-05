E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025, il Decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Evidenziamo che, per quanto riguarda la materia lavoro, questi sono i principali articoli a cui fare riferimento:
Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
Art. 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
