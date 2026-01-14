Linee guida dell’ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali.
L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.
Nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi a:
- il canale interno di segnalazione, le modalità di effettuazione della segnalazione e le ipotesi sanzionatorie;
- il gestore e la sua attività;
- i doveri di comportamento del personale, dei soggetti sia del settore pubblico che privato;
- la formazione del personale;
- il ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore.
Per consultare le linee guida, clicca qui: https://www.anticorruzione.it/-/del.n.478-26.11.2025.llgg.wb
