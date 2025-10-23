Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto del 30 settembre 2025, concernente la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come disposto dalla legge n. 147/2013.

Il decreto prevede:

la riduzione nella misura del 13,02%, per l’anno 2026, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (ex legge 93/1958) e dei contributi assicurativi della gestione agricoltura (ex DPR 1124/1965, n. 1124), nelle more della loro revisione tariffaria;

la fissazione degli Indici di Gravità Medi da applicare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria, come fissati nella tabella allegata alla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL del 27 giugno 2025 n. 128 e annessa al presente decreto di cui fa parte integrante.

La riduzione non sarà applicata ai settori/gestioni assicurativi sopra identificati per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.