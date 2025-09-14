Inaugurata la 88^ edizione della Fiera del Levante. Presente l’AFORP con la Presidente Grazia Guida

Presso il Centro Congressi del quartiere fieristico di Bari, si è tenuta la cerimonia inaugurale dell’88ª edizione della Fiera del Levante, alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, delegato a rappresentare il Governo, insieme al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al Sindaco di Bari, Vito Leccese, al Presidente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, Simonetta Lorusso e al Presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.

Per l’AFORP presente la Presidente Grazia Guida.