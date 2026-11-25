Imprese della salute, a Roma il primo meeting di Confsalute.Per la Puglia presenti Vito D’Ingeo e Grazia Guida.

Oggi nella sede di Confcommercio, è in corso di svolgimento l’incontro dedicato al rapporto tra sanità pubblica e privata, con la partecipazione del presidente Carlo Sangalli e del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica, all’occupazione e al benessere del Paese, il rapporto tra sanità pubblica e privata e il ruolo della sanità integrativa. Sono i principali temi al centro del primo meeting annuale di Confsalute-Confcommercio, la più ampia rappresentanza nazionale delle imprese della salute, che si terrà oggi a Roma nella sede di Confcommercio.

L’iniziativa è un’occasione di confronto tra imprese, istituzioni e politica sulle sfide di un comparto strategico per l’economia e per il sistema di welfare, con l’obiettivo di individuare le condizioni necessarie per sostenerne lo sviluppo, la competitività e la capacità di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.

I lavori sono stati aperti questa mattina con gli interventi di Carlo Sangalli, presidente di Confcom, Michele Vietti, presidente di Confsalute, Orazio Schillaci, ministro della Salute, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali e sanità del Senato, e Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati.

Per la Puglia sono presenti Vito D’Ingeo (Presidente Confcommercio Puglia) e Grazia Guida (Presidente ConfSalute Puglia).