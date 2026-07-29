Grazia Guida nominata Vicepresidente nazionale di FIFO

Una nomina che rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e associativo di Grazia Guida, già Presidente della Sezione Salute di Confcommercio Puglia e Presidente di AFORP, da sempre impegnata nella rappresentanza delle imprese operanti nel settore delle forniture ospedaliere e dei dispositivi medici.

“La nomina di Grazia Guida alla Vicepresidenza Nazionale di FIFO rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’intero sistema Confcommercio e costituisce il meritato riconoscimento di un percorso caratterizzato da competenza, professionalità e visione strategica. Sono certo che saprà interpretare questo prestigioso incarico con l’autorevolezza e il senso di responsabilità che da sempre la contraddistinguono, contribuendo a rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni e a sostenere lo sviluppo del comparto sanitario”, dichiara Vito D’Ingeo, Presidente di Confcommercio Bari e BAT.

Confcommercio Bari e BAT esprime le più vive congratulazioni a Grazia Guida e le rivolge i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico nazionale.