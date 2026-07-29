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Grazia Guida nominata Vicepresidente nazionale di FIFO

By Ufficio Stampa
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𝐔𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐢𝐨𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚
Il Consiglio Nazionale di FIFO – Federazione Italiana Fornitori in Sanità, aderente a Confcommercio–Confsalute, ha nominato all’unanimità Grazia Guida Vicepresidente Nazionale della Federazione.
Una nomina che rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e associativo di Grazia Guida, già Presidente della Sezione Salute di Confcommercio Puglia e Presidente di AFORP, da sempre impegnata nella rappresentanza delle imprese operanti nel settore delle forniture ospedaliere e dei dispositivi medici.
“La nomina di Grazia Guida alla Vicepresidenza Nazionale di FIFO rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’intero sistema Confcommercio e costituisce il meritato riconoscimento di un percorso caratterizzato da competenza, professionalità e visione strategica. Sono certo che saprà interpretare questo prestigioso incarico con l’autorevolezza e il senso di responsabilità che da sempre la contraddistinguono, contribuendo a rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni e a sostenere lo sviluppo del comparto sanitario”, dichiara Vito D’Ingeo, Presidente di Confcommercio Bari e BAT.
Confcommercio Bari e BAT esprime le più vive congratulazioni a Grazia Guida e le rivolge i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico nazionale.

 

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