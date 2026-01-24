Francesco Albergo nominato nuovo componente esperto del Consiglio Superiore della Sanità
Il Prof. Francesco Albergo, Direttore operativo della università mediterranea Lum, è stato nominato, dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, nuovo componente esperto del Consiglio Superiore della Sanità.
Nel suo nuovo e prestigioso impegno nazionale potrà ricorrere al suo grande bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali maturate nell’ambito del management sanitario.
Al Prof. Albergo rivolgiamo un augurio di buon lavoro.
