Festa nazionale di San Francesco
La Camera dei deputati, nella seduta di giovedì 23 settembre 2025, ha approvato la proposta di legge riguardante l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi per la giornata del 4 ottobre.
L’art. 2 della Legge n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) è stato modificato come segue:
“Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell’anno;
- il giorno dell’Epifania;
- il giorno della festa, di San Giuseppe;
- il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il giorno dell’Ascensione;
- il giorno del Corpus Domini;
- il 1° maggio: Festa del Lavoro;
- il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
- il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
- il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;
- il giorno di Ognissanti;
- il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
- il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il giorno 26 dicembre”
Il provvedimento passa ora all’altro ramo del Parlamento. In caso di approvazione, la disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
