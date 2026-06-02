Festa della Repubblica, buon 2 Giugno da AFORP

🇮🇹 𝟐 𝐆𝐈𝐔𝐆𝐍𝐎 – 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀
🟢 La Festa della Repubblica ci ricorda che costruire il bene comune significa anche investire in una sanità efficiente, moderna e vicina alle persone.
⚪ AFORP rinnova il proprio impegno al fianco del sistema sanitario, delle aziende associate e di tutti i professionisti che contribuiscono, con competenza e dedizione, alla tutela della salute pubblica.
🟠 𝑩𝒖𝒐𝒏 2 𝑮𝒊𝒖𝒈𝒏𝒐 𝒅𝒂 𝑨𝑭𝑶𝑹𝑷 🇮🇹
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