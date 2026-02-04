Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia
E’ improvvisamente deceduto, Bernardo Cammarota, figlio dell’imprenditore associato Gaetano

E’ improvvisamente deceduto Bernardo Cammarota, figlio dell’imprenditore associato AFORP Gaetano (Elcamm).

La Presidente Grazia Guida e tutti gli imprenditori associati si uniscono al dolore della famiglia e porgono sentite condoglianze.

La Presidente AFORP Grazia Guida, ha avuto modo di conoscere sin da ragazzo Bernardo, ragazzo dolce, educato, rispettoso con un grande senso della famiglia. Mancherà a tutti noi.

A nome di tutti gli associati listiamo a lutto il nostro sito.

