Cuore, mente, algoritmo. Evento a Bari il 21 settembre c/o Fiera del levante

In occasione dell’89ª edizione della Campionaria Generale Internazionale 2026, Confcommercio Bari-Bat, ConfSalute Puglia e l’Associazione Fornitori Ospedalieri Pluriregionale promuovono un confronto multidisciplinare sulle opportunità, i limiti e le responsabilità dell’Intelligenza Artificiale in ambito sanitario, sul tema:

“Cuore, mente, algoritmo. Intelligenza Artificiale ed etica nella medicina del presente e del futuro”.

L’iniziativa intende favorire il dialogo e il confronto tra scienza, medicina e religione, approfondendo le implicazioni etiche e culturali legate all’impiego dell’Intelligenza Artificiale nella medicina contemporanea e del prossimo futuro.

L’evento si terrà a Bari, presso la Fiera del Levante, Centro Congressi, Saletta 8, Lunedì 21 Settembre 2026, con inizio alle ore 10.30.

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