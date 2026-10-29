Confcommercio al via a Bari l’evento nazionale inCittà

Confcommercio, evento nazionale “inCittà” presso lo Spazio Murat a Bari in corso di svolgimento.
I lavori sono stati aperti dal Presidente Confcommercio Bari-Bat Vito D’Ingeo.
È seguita la relazione del Presidente nazionale Carlo Sangalli.
Saluti del sindaco di Bari Vito Leccese, del ministro del Made in Italy Adolfo Urso e del Commissario europeo Raffaele Fitto. In video collegamento da Napoli il sindaco Manfredi.
Per Confsalute Puglia sono intervenuti la Presidente Grazia Guida e la Presidente dei laboratori Adelia Aquilano.
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