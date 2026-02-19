L’INPS, con il messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

Segnaliamo in particolare: