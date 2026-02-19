Compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato
L’INPS, con il messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2025 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2026 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Segnaliamo in particolare:
- l’art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. La disposizione richiamata stabilisce il c.d. principio di onnicomprensività, che comporta l‘assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste, e ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione;
- la legge di Bilancio 2025, ha prorogato per il triennio 2024-2027 quanto previsto dall’art. 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024, prevedendo, in deroga all’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, l’innalzamento da 258,23 euro a 1.000,00 euro del limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. Al riguardo, si fa rinvio a quanto indicato dalla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate;
- la legge di Bilancio 2025 prevede inoltre che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi, non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Qualora il rimborso delle spese sia superiore al limite previsto dalla norma, solo la parte eccedente di tale limite concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente;
- l’art. 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, dispone che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta, come nel caso in oggetto l’INPS, è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto di imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2025 al personale cessato dal servizio. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica;
- per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it .
