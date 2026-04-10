Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 41 del 26 marzo 2026, ha adottato il 71° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Per consultare l’elenco, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/DD-41-del-26032026.pdf

RL