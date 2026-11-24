AREZZO, AL VIA IL 21° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ: IL FUTURO DEL SSN AL CENTRO DEL CONFRONTO. PRESENTI AFORP E CONFSALUTE PUGLIA

Dopo il PNRR, quale sanità ci aspetta? Quattro giorni di confronto tra istituzioni, professionisti, Regioni, mondo della ricerca e imprese per delineare il sistema sanitario del futuro. Si apre domani, 24 novembre, ad Arezzo, il 21° Forum Risk Management in Sanità, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati al confronto e all’innovazione del sistema sanitario. Fino al 27 novembre, la città toscana diventerà il punto di riferimento per istituzioni, rappresentanti delle Regioni, manager sanitari, professionisti, esponenti del mondo della ricerca e imprese, chiamati a confrontarsi sulle trasformazioni in atto e sulle prospettive del Servizio sanitario nazionale (SSN). Al Forum di Arezzo sarà presente l’AFORP (Associazione Fornitori Ospedalieri Pluriregionale) insieme a ConfSalute Puglia, con un proprio stand espositivo. La partecipazione sarà arricchita dalla presenza della Presidenza, che porterà con grande orgoglio la propria visione sul futuro della sanità. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per valorizzare le competenze, le professionalità e le soluzioni innovative delle imprese che operano nel comparto sanitario. Per questa ragione, AFORP ha coinvolto attivamente le aziende associate, mettendo a loro disposizione uno spazio di visibilità attraverso la presentazione di materiale informativo e video aziendali, con l’obiettivo di far conoscere le attività, le esperienze e le innovazioni sviluppate dalle imprese del settore. La Presidente di AFORP e ConfSalute Puglia, Grazia Guida, ha dichiarato: «Il Forum di Arezzo rappresenta non soltanto una grande opportunità per le imprese, ma anche un’importante occasione di confronto sul presente e sul futuro della sanità. È fondamentale interrogarsi sul ruolo che le Piccole e Medie Imprese potranno svolgere nei processi di innovazione, nell’introduzione delle nuove tecnologie e nella promozione della sostenibilità. Le nostre aziende possono contribuire concretamente a generare un cambiamento duraturo nell’organizzazione dei servizi sanitari e nel miglioramento della qualità delle cure». La manifestazione vedrà la partecipazione delle principali istituzioni sanitarie nazionali, tra cui il Ministero della Salute, Agenas, l’Istituto Superiore di Sanità, AIFA e la Conferenza delle Regioni, oltre a direttori generali, professionisti, società scientifiche e rappresentanti del mondo sanitario e tecnologico. Ad aprire i lavori del Forum sarà il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, mentre la giornata conclusiva vedrà la partecipazione del ministro della Salute Orazio Schillaci.Il tema di questa edizione, «Dopo il PNRR, quale sanità ci aspetta?», pone al centro una questione decisiva: come trasformare gli investimenti e i progetti avviati negli ultimi anni in servizi concreti, accessibili, efficienti e capaci di rispondere realmente ai bisogni dei cittadini.