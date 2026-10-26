TITOLO V – AUTONOMIA TRADITA: QUANDO IL TETTO NEGA LA CURA

Viviamo in una Sanità che cresce.

Una Sanità che non è più solo posto letto e siringa, ma intelligenza artificiale, genomica, innovazione, dispositivo che pensa, farmaco che previene. In una Sanità così, pensare di rispondere al bisogno di Salute con un tetto di spesa è un errore storico. Il bisogno di Salute non si quantifica con un tetto. Si pianifica.

Si studia, si misura sul territorio, si legge nelle patologie, nella cronicità, nell’età delle persone, nella fragilità. Oggi l’arbitro di quanto vale la Salute è diventato un foglio Excel.

Un tetto uguale per tutti, che non guarda chi sei, dove vivi, di cosa ti ammali. Quel tetto non limita la spesa. Limita la libertà.

Limita la libertà d’impresa di investire.

Limita la ricerca di sperimentare.

Limita l’innovazione di entrare nei reparti. E mentre in questa Legge di Bilancio tutti chiedono qualcosa – un bonus, un incentivo, una misura – c’è un capitolo che non può essere trattato come gli altri. La Salute. La Salute non è una categoria. Siamo tutti noi.

È l’operaio, l’imprenditore, il ricercatore, l’anziano, il bambino. Se togli ossigeno alla Salute, togli ossigeno a tutto il Paese. Per questo non chiediamo una deroga.

Chiediamo un principio: che la Salute non abbia un tetto, ma un criterio.

Che il criterio sia il bisogno reale.

Che la pianificazione venga prima del limite. Perché una Sanità con il tetto, non è una Sanità che cresce. È una Sanità che rinuncia.

Perché per noi i territori sono importanti.

Grazia Guida – Presidente AFORP