A Bari evento nazionale di Confcommercio: spazio Murat 29 e 30 Ottobre 2026

● Ne parleremo a, l’evento nazionale diche quest’anno fa tappa a! Abbiamo appena pubblicato il programma ufficiale della due giorni che si terrà il 29 e 30 ottobre allo Spazio Murat.

Sarà un’occasione per ribadire un concetto fondamentale: i negozi di vicinato e le imprese del terziario non sono solo attività economiche, ma vere e proprie reti di sicurezza, cura e coesione sociale per le nostre comunità. Ne discuteremo insieme a esperti, sindaci, esponenti del Governo e delle Istituzioni europee, per costruire insieme le città del futuro.