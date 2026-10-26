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A Bari evento nazionale di Confcommercio: spazio Murat 29 e 30 Ottobre 2026

By Ufficio Stampa
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Come possiamo tutelare le nostre città e l’economia di prossimità dalla desertificazione commerciale?
● Ne parleremo a #inCittà, l’evento nazionale di #Confcommercio che quest’anno fa tappa a #Bari! Abbiamo appena pubblicato il programma ufficiale della due giorni che si terrà il 29 e 30 ottobre allo Spazio Murat.
Sarà un’occasione per ribadire un concetto fondamentale: i negozi di vicinato e le imprese del terziario non sono solo attività economiche, ma vere e proprie reti di sicurezza, cura e coesione sociale per le nostre comunità. Ne discuteremo insieme a esperti, sindaci, esponenti del Governo e delle Istituzioni europee, per costruire insieme le città del futuro.

 

 

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