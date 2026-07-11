NOTA STAMPA AFORP – NASCE CONFSALUTE-CONFCOMMERCIO SALUTE, SANITA’ E CURA

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❗ NOTA STAMPA #AFORP

🔸 Nasce #Confsalute – #Confcommercio #Salute, #Sanità e #Cura

🔹 L’#AFORP è parte attiva del nuovo coordinamento nazionale della Confederazione

🔸 #Grazia #Guida: “Un’opportunità di maggiore tutela per #imprese del territorio e per l’intero comparto”

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NOTA STAMPA AFORP

Nasce Confsalute – Confcommercio Salute, Sanità e Cura

L’AFORP è parte attiva del nuovo coordinamento nazionale della Confederazione

Grazia Guida: “Un’opportunità di maggiore tutela per imprese del territorio e per l’intero comparto”

Bari, 11 luglio 2026 – “In una fase caratterizzata da criticità e profonde trasformazioni per il comparto sanitario – afferma Grazia Guida, Presidente AFORP – la nascita di Confsalute garantisce una maggiore rappresentanza e strumenti di tutela più efficaci per tutte le imprese associate, rafforzando il dialogo con le istituzioni e favorendo politiche sempre più attente alle esigenze del settore”.

“Si tratta di un traguardo importante al quale abbiamo sempre guardato con convinzione – sottolinea la Presidente dell’Associazione Fornitori Ospedalieri Pluriregionale – perché consente di perseguire una maggiore unità di intenti e di visione, valorizzando il peso della rappresentanza di Confcommercio nei tavoli istituzionali nazionali”.

Confsalute – Confcommercio Salute, Sanità e Cura è stata costituita presso la sede nazionale di Confcommercio. Il nuovo coordinamento nazionale della Confederazione riunisce le federazioni e le associazioni di categoria che operano nei settori della salute, della sanità e della cura; aderenti direttamente o indirettamente a Confcommercio.

Confsalute nasce con l’obiettivo di dare vita a una rappresentanza unitaria, autorevole e capillare di un comparto strategico per il Paese, che costituisce uno dei pilastri del welfare nazionale e rappresenta una realtà economica, complessa e articolata. Con la sua costituzione, il coordinamento si configura come la più ampia realtà unitaria di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale.

Infine, la Presidente Grazia Guida rivolge a Confsalute un augurio di buon lavoro. “Desidero formulare i migliori auguri al neo presidente, professor Michele Vietti, certo che saprà rappresentare con autorevolezza, competenza e visione le istanze delle imprese dei dispositivi medici e dei servizi che operano nel comparto sanitario”.

NOTA STAMPA AFORP BIS – 11.07.2026