𝐋𝐔𝐌 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚 𝐥𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐀𝐅𝐎𝐑𝐏

💠 𝐋𝐔𝐌 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚 𝐥𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲

🔹 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐀𝐅𝐎𝐑𝐏 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚

🔶 Presso l’Aula Magna della Torre Aldo Rossi dell’Università LUM Giuseppe Degennaro, si è svolta la Graduation Ceremony della LUM School of Management.

🔷 L’evento è stato aperto con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐳𝐨𝐧𝐢, della Direttrice Generale 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐠𝐨 e di autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, tra cui 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐆𝐞𝐦𝐦𝐚𝐭𝐨, 𝐄𝐮𝐠𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐃𝐢 𝐒𝐜𝐢𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐥𝐢, 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐀𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢, 𝐕𝐚𝐬𝐜𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐨𝐭𝐭𝐢.

🔶 A seguire, alle ore 11:00, si è svolto il panel dal titolo “Epigenetica, Prevenzione e Salutogenesi”, introdotto e moderato da 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐨, con gli interventi di 𝐔𝐠𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐚𝐜𝐜𝐢, 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐒𝐢𝐫𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚𝐧𝐨, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐢. E’ anche intervenuto l’ex Presidente della Regione Puglia 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨.

🔷Le conclusioni sono state affidate a 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐢.

🔶L’𝐀𝐅𝐎𝐑𝐏 ha partecipato con una qualificata rappresentanza formata dal 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚, dai Consiglieri, Probiviri e Delegati.

🔷Presenti, tra gli altri, rappresentanti istituzionali e del mondo accademico, dirIgenti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, autorità civili.

🔶Ha fatto seguito la cerimonia di consegna dei diplomi ai partecipanti dei Master della LUM School of Management, in un momento di celebrazione dedicato al percorso formativo e professionale dei diplomati.