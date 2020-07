Zullo: “Prosegue il tour elettorale di Emiliano negli ospedali. Tagli di nastro e criticità irrisolte”

“Nemmeno l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari è riuscito a sottrarsi al tour elettorale di Michele Emiliano, in una delle sue ultime apparizioni sia come assessore alla Sanità (consapevole infatti dei 5 anni di totali fallimenti, ha già designato e candidato l’eventuale successore) che da governatore di Puglia (perché saranno gli elettorali a notificargli lo sfratto, quando si recheranno alle urne).

Andrà domani, venerdì per suggellare e benedire un’importante partnership con l’ospedale romano ‘Bambin Gesù’ e a tagliare il nastro dell’unità operativa di Patologia clinica e screening neonatale, e fin qui nulla da eccepire.

Ma in quella stessa struttura dallo scorso mese di marzo si è fermata la cardiochirurgia, e i bambini pugliesi che hanno bisogno di interventi e prestazioni – delicate o di routine – sono costretti a rivolgersi in altri ospedali, ai ‘viaggi della speranza’ dolorosi, stressanti e costosi che in questo ultimo quinquennio non sono mai diminuiti, come ben sanno tante famiglie e i manager e gli amministratori della sanità pubblica costretti a verificare l’incidenza della mobilità passiva sul bilancio complessivo dell’ente.

Per questo, ancora una volta, rinnoviamo l’invito all’onnipresenzialista Emiliano di abbinare alla passerella l’annuncio di azioni, risposte concrete: come la possibilità per un bambino cardiopatico di essere operato nella sua regione, e di avere accanto a sé le persone più care. È ancora in tempo per farlo, nonostante gli scatoloni già pronti”./