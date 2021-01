Zullo: “I medici di base di Ruvo, Corato e Terlizzi costretti a vaccinarsi a Bari

“Disorganizzazione e disagi per gli assistiti”

Una nota del capogruppo di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo.

“L’organizzazione è ciò che fa non funzionare meglio, ma funzionare un sistema, specie quello sanitario. Ma è chiaro che chi dovrebbe farlo è totalmente inadeguato.

Mi viene segnalato infatti che i medici di famiglia del Distretto sanitario 2, che comprende i Comuni di Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi, sono ‘costretti’, per vaccinarsi contro il Covid, a raggiungere l’Istituto Oncologico di Bari, mentre altri operatori sanitari dello stesso Distretto possono fare le vaccinazioni in loco. Una disparità non solo non logica, che danneggia non solo i medici di medicina generale, ma anche i loro stessi assistiti che per ore e ore non possono essere seguiti dovendo i loro medici arrivare a Bari, attendere prima e dopo la somministrazione del vaccino, e poi tornare a Ruvo, Corato e Terlizzi.

Il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce, è a conoscenza e avalla questa organizzazione?”