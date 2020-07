Zullo: “Asl Bari, a rischio ad agosto il servizio 118. Emiliano intervenga” 

“L’Asl Bari rischia di avere nell’imminente mese di agosto, per quanto riguarda il servizio 118 di Emergenza – Urgenza, 246 turni da 12 ore scoperti, per un totale di quasi 3000 ore. Un allarme lanciato dagli stessi operatori, e un rischio che nessun cittadino può correre per la propria salute e per la propria vita.

Per questo invitiamo il presidente-assessore Michele Emiliano a sottrarre tempo alla sua campagna elettorale permanente e ad affrontare le criticità esasperanti che hanno indotto e inducono tuttora tanti medici ed operatori a dimettersi dal servizio, e a disertare gli avvisi pubblici che periodicamente vengono banditi per colmare le gravi carenze di personale.

Il servizio 118 è stata un’intuizione, poi sperimentata e resa operativa nei vari territori, da Raffaele Fitto. Ma va difeso con decisione per la sua importanza e delicatezza per la collettività, a prescindere da primogeniture di sorta, e smantellarlo di fatto attraverso disattenzioni, ritardi, mancati interventi è un’ipotesi assolutamente da rigettare, nonostante i limiti sempre più evidenti di Emiliano”.