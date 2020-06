Zangrillo choc “Il Covid non esiste più” e divide i virologi

“Se vogliamo dire che è merito del Governo, del lockdown o del Comitato tecnico scientifico diciamolo pure, ma io so quello che vedo, ossia che il Covid da un punto di vista clinico non esiste più, perché il virus per sopravvivere si è adattato all’ospite ed ora esprime una carica virale molto, ma molto meno elevata di due mesi fa”.

Lo sostiene Andrea Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. “Sono sconcertato, basta guardare al numero dei nuovi casi di positività che vengono confermati ogni giorno per avere la dimostrazione della persistente circolazione in Italia del nuovo coronavirus”, replica il presidente del Css, Franco Locateli. G

iuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, commenta: “Forse lavorando nel privato non ha visto la faccia più cattiva del virus. Al momento, le 30mila sequenze virali depositate nella banca internazionale dicono che da dicembre ad oggi ha subito pochissime e insignificanti mutazioni”. Per l’epidemiologo Pierluigi Lopalco “se abbiamo meno casi e con pochi o inesistenti sintomi non è perché il virus sia mutato ma per un fatto puramente epidemiologico.

Con il distanziamento e le mascherine anche chi è entrato in contatto con persone positive ha assimilato una minore quantità di virus, cosi gli anticorpi lo hanno neutralizzato, oppure se c’è stata un’infezione non ha avuto le conseguenze tragiche dei mesi scorsi”.