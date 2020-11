Von der Leyen, domani contratto con Moderna per i vaccini

epa08338339 European Commission President Ursula von der Leyen holds a news conference detailing EU efforts to limit economic impact of the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium, 02 April 2020. EPA/FRANCOIS LENOIR / POOL

Fino a 160 milioni di dosi

“Sono lieta di annunciare che domani approveremo un nuovo contratto con Moderna” sui vaccini. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il contratto tra Bruxelles e Moderna prevede la fornitura fino a 160 milioni di dosi del vaccino prodotto dall’azienda statunitense. Si tratta del sesto contratto per la fornitura di vaccini in Europa annunciato dalla Commissione Ue. “Stiamo costruendo uno dei più completi portafogli di vaccini per il Covid-19 al mondo”, ha detto von der Leyen, sottolineando che “vaccini sicuri ed efficaci possono aiutarci a porre fine alla pandemia”.

Vogliamo garantire che tutti abbiano accesso ai vaccini, ovunque nel mondo. Questo è il motivo per cui da maggio abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro per test, trattamenti e vaccini contro il coronavirus in tutto il mondo”, ha detto la presidente della Commissione europea. “In qualità di Team Europe, abbiamo contribuito con quasi 800 milioni di euro alla Covax Facility. L’obiettivo è garantire vaccini per i paesi a basso e medio reddito”, ha aggiunto.