Von der Leyen annuncia negoziato per acquisto di 1,8 miliardi di dosi Pfizer

Vaccini Covid. Per il 2022/23 Europa punta su quelli a mRNA. Dall’azienda Usa in arrivo anche altri 50 milioni di dosi per il 2° trimestre di quest’anno

La presidente della commissione Ue in conferenza stampa ha annunciato come è sia stato raggiunto un accordo con l’azienda americana per l’invio a partire da aprile di 50 mln di dosi aggiuntive. E poi l’Unione è al lavoro per un accordo per la fornitura delle dosi per i prossimi due anni. Ad oggi nella Ue raggiunta la quota di 100 mln di vaccini somministrati.

14 APR – (QS) – “La Commissione Ue ha raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare l’approvvigionamento di vaccini, con 50 milioni di dosi aggiuntive consegnate nel secondo trimestre, a partire da aprile. Saranno distribuite sulla base della popolazione”. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Ma non solo la presidente ha specificato che “i vaccini mRna sono tecnologie che hanno dimostrato il loro valore e per questo stiamo negoziando con Pfizer-BioNTech un nuovo contratto da 1,8 miliardi di dosi nel biennio 2022-2023” aggiungendo che “potrebbero seguire altri contratti”.

La presidente ha poi fatto il punto rivelando che la “buona notizia è che le vaccinazioni accelerano, gli stati membri «hanno ricevuto, a ieri, 126 milioni di dosi. Sono felice di annunciare che oggi abbiamo raggiunto i 100 milioni di vaccini somministrati, un traguardo di cui andare fieri. Di questi 100 milioni, più di un quarto sono seconde dosi”.