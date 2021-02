Vizzino: “Lunedì in Commissione il piano di vaccinazioni anti-covid”

Il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino ha chiesto ed ottenuto, per lunedì 8 febbraio, l’audizione in Commissione dei componenti della Cabina di regia regionale sulle vaccinazioni per il covid, dell’Assessore alla Salute Pierluigi Lopalco e del Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro.

“L’obiettivo – precisa il Presidente Vizzino – è di ricevere informazioni dettagliate in merito all’attuazione del piano regionale per le vaccinazioni anti-covid, anche alla luce delle notizie di stampa che classificano la Puglia agli ultimi posti tra le regioni in relazione ai vaccini per combattere la pandemia in atto”.

Nel corso della stessa seduta della Commissione si discuterà anche di alcune questioni urgenti che riguardano il Sistema sanitario pubblico della Regione Puglia.