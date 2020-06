Vivilasanità – Viaggio tra le imprese A.F.O.R.P. – TECNOLIFE – Intervista all’Amministratore Delegato Dott. Michele Laranga

A quali mercati vi rivolgete?

“Presenti nel mercato prevalentemente regionale, ma anche nazionale ed internazionale, Know-How trentennale, con distribuzione in proprio e per conto terzi di Brand nazionali ed internazionali di tecnologie e materiale dedicato diagnostico con devices ad altissimo contenuto tecnologico.

L’organizzazione si avvale di un Team di professionisti interni ed esterni e di un Centro di Assistenza Tecnica con proprio personale dedicato per interventi sulla strumentazione distribuita, opera con certificazione ISO 9001:2015″.

La Tecnolife di cosa si occupa prevalentemente?

“Il nostro progetto medicale e di ricerca si occupa da anni di prevenzione che, unita alla Telemedicina, rappresentano il futuro della Sanità Pubblica e Privata, creando una sinergia tra paziente, Medico Specialista e Struttura Sanitaria Specializzata Operativa”.

Quale caratterizzazione ha la sua azienda e come si è evoluta negli anni?

“La prevenzione del Carcinoma nella donna e nell’uomo in fasce di età, è stato il nostro know-how acquisito e tuttora in essere a livello interregionale per ben 20 anni.

Il tema è sempre in crescendo sia per la patologia, che purtroppo può essere affrontata e il più delle volte risolta solo a livello preventivo.

A tutto ciò si collegano una rete di informazioni digitali che si trasformano in diagnosi e successivamente portano all’evento chirurgico e relativo trattamento oncologico, il più delle volte risolutivo per la persona indagata”.

Siete all’avanguardia anche con la Telemedicina?

“Allo Screening si collega il progetto di Telemedicina, che prevede un Centro di Diagnosi h/24 (piattaforma medicale) alla quale inoltrare i parametri dei pazienti affetti da gravi patologie Cardiovascolari, Diabetiche ecc..

Abbiamo ideato e promosso lo sviluppo e la realizzazione del progetto WEB “Health Help World” nato nel 2015 con lo spin-off della Università di Parma e poi ceduta in corso d’opera finale, continuiamo nella ricerca di nuove soluzioni all’avanguardia robotiche e di ricerca”.

Profilo aziendale

TECNOLIFE S.R.L.

Sede Legale:

Via Marrucaro, 143 – 85100 Potenza

Sede Comm. ed Operativa:

Via delle Mattine, 76 – 85100 Potenza

Tel.: 0971 470600

Fax: 080 470418

E-mail: tecnolifesrl@gmail.com

PEC: tecnolifesrl@gigapec.it

WEB: www.tecnolifesrl.it

L’azienda

Tecnolife S.r.l. dispone di n. 2 punti di cui 2000 mq scoperti e circa 600 mq coperti in Potenza, è una società leader del mercato regionale con Know-How ultra trentennale che distribuisce in esclusiva in proprio e per conto di Brand nazionali ed internazionali, tecnologie e materiale dedicato sia diagnostico e/o devices ad altissimo contenuto tecnologico su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo n. 4 Divisioni di vendita e di promozione rispettivamente:

– Laboratorio Analisi e Anatomia Patologica;

– Medicale e Grandi Impianti;

– Digitalizzazione Immagini e Service Sanitario dedicato;

– Distribuzione, assistenza e consulenza di apparecchiature per la ricerca, per laboratori di controllo

qualità e analisi;

– Distribuzione assistenza e consulenza di apparecchiature scientifiche e tecniche per la ricerca, per i laboratori di controllo qualità e analisi, in alcuni casi per la produzione in tutti i settori produttivi. In ambito chimico, farmaceutico, cosmetico, alimentare, elettronico, materiali da costruzione, materiali innovativi, automotive, aerospace, ricerca medico-scientifica, abbiamo apparecchiature di supporto, all’avanguardia, dei migliori brand europei ed extra-europei.

Per la linea Laboratorio di Analisi attualmente rappresentiamo Brand quali Abbott Laboratories S.r.l., Becton Dickinson S.r.l. divisione ICS, Technogenetics S.r.l., Qiagen Italia S.r.l., Stago Italia S.r.l., Eurospital S.p.A. .

Per la linea Medicale, Chirurgia e Grandi Impianti intratteniamo rapporti con il Gruppo Esaote S.p.a., Canon Medical S.r.l., G.M.M. S.p.A., Technologic S.r.l., Innovamedica, Tontarra GMBH, Stryker Italia S.r.l..

Per la linea Service e Prodotti di Digitalizzazione Immagini rappresentiamo EBIT S.r.l. ed Esaote S.p.A. .

Per la linea Ricerca, Controllo Qualità e Analisi, Produzione e Industriale rappresentiamo Seneco Science S.r.l., Eppendorf S.r.l. .

La nostra organizzazione si avvale di un Team di professionisti interni ed esterni (Application Specialist delle case da noi rappresentate).

Siamo dotati di un proprio Centro di Assistenza Tecnica con proprio personale dedicato ed interveniamo solo su strumentazione distribuita direttamente da noi.

Siamo certificati ISO 9001:2015 ed operiamo in regime di qualità e di soddisfazione della clientela da noi acquisita. Nell’ambito della pandemia da Covid-19, la nostra Società si è prodigata in ambito regionale ed extraregionale per sostenere tutti gli Operatori Pubblici ed Accreditati al fine di risolvere le emergenze quotidiane create dalla difficoltà di reperimento degli Ausili di Protezione Individuale sia in ambiente Ospedaliero che Privato Accreditato che Privato Puro.

Linee di prodotti:

Apparecchiature Elettromedicali di Cura e Diagnostiche per tutte le specialità mediche (radiologia, cardiologia, anestesia/rianimazione, medicina nucleare, ecc.); Sistemi, Reagenti, Controlli, Calibratori e Consumabili di Laboratorio anche con tecnica PCR Real Time; Dispositivi Medici e Presidi Protesici per varie specialità sanitarie; Attrezzature, Mezzi e Dispositivi per il Pronto Soccorso; Arredamento per Ospedali, Case di Cura, Studi Medici, Uffici, Scuole, Università, Laboratori, ecc.; Abbigliamento e altri dispositivi di protezione individuale e collettiva (quali maascherine di varia tipologia, guanti monouso, tute, camici, calzari, cuffie, termometri, plsiossimetri, ecc.); Dispositivi e presidi medici per chrurgia generale, cardiochirurgia, ortopedia, internistica, videoendoscopia, ecc. Ogni altro sistema e/o dispositivo medico/sanitario.