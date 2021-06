Vivilasanità – Viaggio tra le imprese A.F.O.R.P. – Il Gruppo imprenditoriale LORAN leader nella digitalizzazione dei processi sanitari

Attivati otto centrali di monitoraggio per un totale di 100 posti letto

Digitalizzati i reparti Covid degli ospedali di 4 Comuni del tarantino

L’ASL di Taranto ha affidato all’azienda informatica barese LORAN la digitalizzazione dei raparti Covid degli ospedali di Martina Franca, Manduria, Grottaglie e Castellaneta. Con 8 centrali di monitoraggio attivate, il sistema intelligente copre 100 posti letto.

Nell’ambito della digitalizzazione dei processi sanitari, l’impiego di tecnologie avanzate per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti Covid, rappresenta una priorità per la sanità regionale.

Al fine di prevenire la congestione dei reparti Covid dei principali ospedali pugliesi e garantire assistenza ai malati anche a livello territoriale nei presidi ospedalieri secondari, l’ASL Taranto ha attrezzato otto centrali di monitoraggio per un totale di 100 posti letto nelle strutture ospedaliere di Martina Franca, Grottaglie, Manduria e Castellaneta.

Ad allestire negli ospedali tarantini le nuove centrali con questo sistema intelligente di monitoraggio multi-letto è stato il Gruppo Loran, azienda informatica barese con 40 anni di esperienza nel settore healthcare, che ha sviluppato sistemi informativi tecnologicamente avanzati in campo diagnostico, clinico, chirurgico e gestionale, in alcune tra le principali strutture ospedaliere del Centro-Sud come il Policlinico di Bari e l’Osp. Papa Giovanni XXIII, Umberto I di Roma, l’ASL di Salerno e l’80% degli ospedali regionali in Sicilia.

La fornitura delle apparecchiature fornite da Loran negli ospedali tarantini comprende 100 monitor per il monitoraggio dei parametri vitali, e consente di assistere il paziente in tempo reale e seguirlo dal prericovero fino alle sue dimissioni.

L’azienda pugliese basata a Modugno e con sedi anche a Roma, Matera e Catania, è specializzata infatti nella digitalizzazione del percorso chirurgico e con il suo team di ricercatori, offre le migliori soluzioni per efficientare i processi della sanità pugliese e per la teleassistenza a domicilio.

«Nella gestione sanitaria della pandemia, la digitalizzazione dei reparti Covid degli ospedali della ASL Taranto con le stesse tecnologie avanzate in uso presso i più grandi ospedali pugliesi, è sicuramente un segnale importante – spiega Nicola Lorusso, IT Manager di Loran – e siamo orgogliosi di poter contribuire con il nostro laboratorio di ricerca e le nostre soluzioni avanzate all’ammodernamento del sistema sanitario regionale».

Oltre alla gestione dei processi chirurgici e dei reparti Covid delle principali strutture ospedaliere pugliesi, l’azienda informatica Loran supporta con una piattaforma informatica dedicata le attività assistenziali nelle residenze private (RSA) e offrire soluzioni per la telemedicina, ideali per la teleassistenza dei pazienti direttamente dal loro domicilio.

LORAN lancia “Start & Speed Up”, il programma di accelerazione per startup del mondo health

Con lo scopo di stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e incoraggiare giovani imprenditori, l’azienda LORAN ha presentato “Start & Speed Up”, un nuovo programma di accelerazione dedicato alla creazione di nuove imprese, all’interno del proprio hub di Modugno.

Il percorso è dedicato a singoli o gruppi con un progetto di business in ambito socio-sanitario e ambientale, da portare sul mercato. LORAN mette al servizio del progetto il know-how e le infrastrutture tecnologiche, aiutando la creazione di nuove imprese anche attraverso soluzioni finanziarie ad ampio raggio. Per candidarsi e partecipare alla “Call for Ideas” il progetto deve rispondere ad alcuni requisiti, tra cui: 1) avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 2) essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things; 3) essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata.

La mission del progetto Start & Speed Up è quella di supportare e accelerare il processo di digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Azienda giovane e dinamica, al centro della filosofia di LORAN vi è il capitale umano: è considerata, infatti, da partner e clienti come un “laboratorio di talenti” perché è fatta di professionisti in costante aggiornamento, che promuove attività di collaborazione con tutte le Università pugliesi, Enti di Ricerca ed investe nei mercati esteri.

Per info e candidature, visitare la pagina dedicata alla selezione: https://www.loransrl.net/startspeedup/