Vivilasanità, Tiziana Di Matteo – Direttrice Generale Asl Bt – La programmazione del PNRR tra le prime attività svolte  

Vivilasanità – A colloquio con Tiziana Di Matteo – Direttrice Generale Asl Bt

Sto incontrando i professionisti del territorio e sto confrontandomi con i sindaci

La programmazione del PNRR tra le prime attività svolte

Come preferisce che venga chiamata? Direttore, direttora oppure direttrice?

“Direttrice va benissimo, ma anche nella mia precedente veste di direttrice amministrativa non ho mai avuto particolari problemi rispetto all’appellativo usato. Certo però ritengo doveroso sottolineare che usare il genere corretto è importante e condivido l’attenzione sul tema”.

Si aspettava che il Presidente Emiliano un giorno la scegliesse ai vertici di una Asl?

“Lavoro da tanti anni in sanità e ho fatto una importante esperienza in qualità di direttrice amministrativa al Policlinico di Bari. Ho fatto un percorso di formazione e mi sono candidata per svolgere questo ruolo: ho ringraziato il Presidente per la fiducia che ha mostrato nei miei confronti, scegliendomi al vertice di una Asl da sempre caratterizzata per la vivacità organizzativa e la capacità di portare avanti sperimentazioni anche gestionali. Sono naturalmente molto contenta dell’incarico e della squadra di lavoro: accanto a me ci sono il dottor Alessandro Scelzi alla Direzione Sanitaria e il dottor Ivan Viggiano alla Direzione Amministrativa. Entrambi hanno una lunga e ricca esperienza alla spalle che metteranno a servizio della Asl Bt”.

Quali sono le prime azioni che ha svolto da quando ha preso possesso dell’incarico manageriale?

“Ho incontrato e sto incontrando i professionisti del territorio, sto visitando i luoghi della salute e sto confrontandomi con i sindaci. E’ importante calarsi nelle realtà territoriali e conoscerle da di dentro per poter far emergere le realtà migliori, capire quali leve utilizzare per migliorare i percorsi che hanno bisogno di spinte diverse. Abbiamo compiti molto ben definiti, a partire dalla gestione delle liste di attesa che in questo momento stanno risentendo anche delle difficoltà legate al Covid. Ma ci sono anche tanti altri progetti che hanno bisogno della massima attenzione, penso alla sanità territoriale, all’edilizia ospedaliera, al rinnovo delle apparecchiature. Dobbiamo poi lavorare con e per il personale il cui spirito di abnegazione ha fatto la differenza nella gestione pandemica”.

Quali saranno le scelte strategiche per migliorare la Asl del Nord barese?

“Le scelte strategiche saranno definite con tutti i diretti protagonisti delle attività di assistenza ospedaliera e territoriale che vengono svolte sul nostro territorio. L’analisi del contesto sociale è sicuramente rilevante: veniamo da due lunghi anni di gestione della pandemia da Covid 19 e questo ha sicuramente lasciato il segno. Vanno riorganizzati i servizi ospedalieri, stiamo molto puntando sulle attività di screening e prevenzione, vanno rinforzati gli organici territoriali. Abbiamo bisogno di tempestività ma anche di una attenta analisi della situazione attuale per disegnare un percorso che sia coerente con le esigenze della nostra popolazione”.

Lei dovrà gestire i fondi del PNRR. Quali investimenti saranno sostenuti per migliorare la rete ospedaliera della sua Asl?

“Tra le prime attività svolte c’è stata proprio la programmazione PNRR negli ambiti proposti e governati dalla Regione Puglia. Molto del nostro personale che sarà impegnato nelle attività progettuali e programmatorie è già impegnato in attività di formazione specifica. Sicuramente dobbiamo puntare sul potenziamento dell’assistenza territoriale, soprattutto nei comuni del nostro territorio che non hanno ospedali di riferimento“.

Per il nuovo ospedale del Nord barese è stata individuata l’area tra i comuni di Molfetta e Bisceglie. Sarà fondamentale far partire il cantiere. Che tempi ci vorranno per avviare i lavori?

“La nostra attenzione su questo tema è massima: è stato già costituito un tavolo tecnico di cui naturalmente faccio parte e che ci impegneremo come Asl a seguire dando il nostro apporto in tutti i passaggi amministrativi che ci vedranno direttamente coinvolti. Si tratta di un progetto ad alto impatto per la riqualificazione dell’assistenza ospedaliera di tutta la zona compresa tra Molfetta e Bisceglie”.

Essere donna ed essere manager. È stato faticoso conquistare la posizione apicale?

“La fatica associata alla conquista del ruolo apicale non è stata per me riconducibile all’essere donna. Sicuramente le donne che oggi ricoprono ruoli apicali sono ancora poche e non solo in sanità dove, in termini assoluti se senza fare distinzioni di ruolo, le donne sono molto di più degli uomini. Questo è un tema che va affrontato nella sua globalità e con molta attenzione, vanno analizzate le motivazioni che impediscono una reale equità. Nel mio caso questo incarico è arrivato dopo un percorso coerente di crescita”.

Riesce a coniugare la vita del manager con quella familiare ed avere spazi di libertà per la sua vita personale?

“Certo, anche se è difficile come lo è per tutte le donne che lavorano e che devono trovare un equilibrio tra il ruolo lavorativo (qualunque esso sia) e il ruolo familiare. Per tutte le donne che lavorano tanto e con tanta attenzione e passione può essere complicato mettere insieme il puzzle della propria vita, ma io punto sulla capacità organizzativa! Non ho niente di cui lamentarmi o niente da sottolineare in senso negativo, piuttosto lo sguardo va puntato su tutte le situazioni in cui le donne non possono contare su tessuti sociali di riferimento e sono costrette a fare delle scelte a favore della famiglia o del lavoro. Io ho solo delle giornate molto lunghe ma anche ricche di soddisfazioni. Mi piacerebbe da una parte che sempre più donne, sulla scorta delle capacità espresse, possano ricoprire ruoli apicali e dall’altra che anche la mia esperienza possa essere di esempio: abbiamo il diritto di avere aspirazioni professionali senza che queste debbano essere ripagate con la rinuncia a una vita privata e familiare”.

