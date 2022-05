Vivilasanità – Nicola Serrone – Ingegnere e Responsabile Aziendale UOSD ICT/CUP – Policlinico Bari – Lungimiranza nel costruire percorsi di innovazione

Vivilasanità – A colloquio con Nicola Serrone – Ingegnere e Responsabile Aziendale UOSD ICT/CUP – Policlinico Bari

Processi di informatizzazione necessari per gestire le nuove sfide digitali

Lungimiranza nel costruire percorsi di innovazione

Il PNRR rappresenta la boccata d’ossigeno per le nuove realizzazioni

Nicola Serrone, ingegnere e Responsabile del sistema informativo aziendale e del correlato supporto tecnico operativo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico di Bari, è responsabile delle innovazioni che dall’ospedale più grande del Mezzogiorno. E’ particolarmente orgoglioso di essere stato il propositore e realizzatore del passaggio dal sistema analogico al sistema digitale. Nuove sfide lo attendono con la realizzazione di nuovi progetti di innovazione digitale che saranno finanziati attraverso il PNRR.

Il percorso digitale al Policlinico di Bari è un esempio per tutte le strutture pubbliche sanitarie. Ci potrebbe fornire una fotografia del livello di informatizzazione del primo ospedale pubblico del Sud Italia?

“Mi onoro di rappresentare da un punto di vista tecnologico l’ospedale più grande di Puglia, ma forse anche del Sud Italia insieme al Cardarelli di Napoli. L’informatizzazione è passata da essere necessaria di base a diventarne indispensabile per la quotidianità operativa, soprattutto nell’ambito clinico. Mi riferisco a dei processi che sono stati informatizzati e che si stanno completando. Mi soffermo sul progetto finale della “Cartella Clinica”, che abbiamo iniziato circa 18 mesi fa, ed entro giugno, finisce la parte progettuale. Entro dicembre concluderemo con la parte operativa. Con la “Cartella Clinica”, abbiamo coinvolto tutti i reparti del Policlinico di Bari e dell’ospedale “Giovanni XXIII”. Negli ultimi cinque anni abbiamo avviato l’informatizzazione di tutte le sale operatorie, con un sistema evoluto di gestione delle stesse sale operatorie, il processo di informatizzazione del CUP, gli elettrocardiogrammi digitali, dove abbiamo incapsulato nel Policlinico lo stsso progetto di telecardiologia regionale funzionante dal 2015, su tutte le ambulanze del 118 . Questa informatizzazione ci ha permesso di gestire in maniera ottimale i due difficili anni della pandemia. Faccio un esempio, di come il processo di informatizzazione, ha modificato aspetti concreti della nostra organizzazione. Quattro anni fa il sistema della telefonia era analogico e siamo passati al sistema digitale. Grazie a questa innovazione, siamo riusciti a fare in modo, che, i nostri dipendenti, potessero stare tranquillamente in smart working e lavorare con lo stesso numero di telefono dell’ufficio. Per la gestione del CUP abbiamo ancora personale in smart working perché si può rispondere ad una telefonata di un utente, restando con questa modalità. Questo, grazie, alla nostra lungimiranza di costruire percorsi di innovazione, che sono stati utili in alcune fasi, di grandi criticità organizzativa, come la gestione dell’emergenza pandemica. Ad esempio, in quindici giorni, abbiamo realizzato l’informatizzazione dell’ospedale in fiera e averlo fatto funzionare è stato molto più difficile e complesso.

Quindi la connettività, la telefonia, i computer e i vari server senza una pianificazione sarebbe stato impossibile realizzarlo, grazie anche alla puntuale attenzione riservata negli anni precedenti, dalla direzione strategica, che ha creduto nella programmazione, senza elemosinare fondi.

Con l’approvazione dei progetti presentanti in ambito ICT da questo ospedale finanziabili attraverso i fondi PNRR, ci permetterà, fino al 2025, di concretizzare altri progetti”.

Il PNRR rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo; come impatterà nei confronti della progettualità del Policlinico di Bari?

“Il PNRR rappresenta la boccata d’ossigeno per le nuove realizzazioni. I progetti li avevamo già redatti alcuni con forma preliminare e altri con modalità definitiva. Questi progetti avevano un punto di rallentamento: la disponibilità finanziaria. Il PNRR ci ha messo nelle condizioni di dire che: “se hai i progetti te li finanzio”. I progetti ce li avevamo e i finanziamenti sono stati tutti approvati. Attendiamo lo sblocco definitivo con una delibera della Giunta regionale. Il Policlinico ha avuto un finanziamento di 15 milioni di euro. Con questa disponibilità e con la bontà tecnica dei progetti tutti approvati e validati dall’Agenas, ci permetterà, nei prossimi due anni, non solo di completare alcuni progetti già iniziati, non solo di mettere in cantiere di realizzare nuova progettazione, ma di andare incontro a nuove necessità. Ad esempio, il progetto sulla sicurezza di dati che diventa imprescindibile e per fare questo c’è bisogno di importanti risorse tecniche, operative ed economiche. Perché non ci possiamo permettere un default dei sistemi ospedalieri”.

La Regione Puglia attraverso la delibera di Giunta n.1402 del 9 Agosto 2021 tra gli interventi prioritari PUGLIA DIGITALE, vi è l’obiettivo regionale di realizzare una soluzione di Cartella Clinica Elettronica utilizzando gli Accordi Quadro. Quali consigli si sentirebbe di dare ai colleghi IT che si stanno approcciando in questo periodo all’argomento?

“Il Policlinico è stato antesignano in alcune scelte, in quanto avevamo già una struttura informatica e la cartella clinica elettronica era già lanciata nella realizzazione. Tramite una convenzione Consip, abbiamo preso dai fornitori una Cartella Clinica, l’abbiamo inserita in tantissimi reparti. Le cartelle cliniche non possono essere strumenti calati dall’alto. Devono avere un regolamento, regole, normativa, essere documento medico legale, ma deve essere condiviso, realizzato e accettato soprattutto da chi utilizza questo strumento. Perché se noi pensiamo solamente ad un discorso normativo, ma non pensiamo al valore aggiunto che quella cartella offre al medico, all’infermiere e non viene condiviso da tutti gli attori, che dovranno utilizzarlo, si rischia di perdere un’opportunità significativa. I progetti vanno fatti nei reparti insieme a tutti coloro che utilizzano gli strumenti innovativi. Noi del Policlinico a fine 2018 abbiamo fatto una scelta: abbiamo dotato sia il Policlinico, che il Campus e tutte le strutture ricadenti all’interno, di WIFI. Importante per la connessione minima non per navigare si internet ma per utilizzare la cartella clinica. La cartella clinica ha una particolarità: deve essere mobile. La cartella da scrivania non serve. Uno dei punti del finanziamento del PNRR prevede di sostituire i carrelli, che si usano nei vari reparti, con la cartella clinica elettronica digitale. Sostituire tutto l’analogico con il digitale. Tutti i nuovi strumenti hanno un effetto solo se funzionano.

La telecardiologia, per esempio, di cui mi onoro di aver contribuito a realizzare, è un fatto oggettivo. Tutte le ambulanze di Puglia per 365 giorni all’anno, sono collegati con il nostro sistema di telecardiologia. È un progetto operativo. Spesso vedo tanti annunci, ad esempio di telemedicina, che non trovano nella vita quotidiana un reale consolidamento”

Come sostenere le PMI del territorio per non disperdere il patrimonio che insiste sul territorio e nel rispetto della legge n.108 del 29 Luglio 2021 che prevede, criteri premiali, atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta?

“Nella correttezza procedurale mi piace molto avere a che fare con le imprese del territorio. Spesso le imprese del territorio hanno professionalità e si sentono coinvolte nel progetto. Alcune volte i progetti si realizzano, perché le stesse imprese credono in quel progetto. C’è da aggiungere un altro aspetto. Ci sono paletti messi dal legislatore e dalla normativa: è vero che ci sono quei fondi, però di quei fondi il 51% deve essere speso dal canale Consip. Il canale Consip si rivolge alle società che hanno vinto a livello nazionale per sud, centro e nord Italia, mi piace enunciarlo con questa sequenza, che dovrà generare situazioni a cascata. Noi utilizziamo, nel rispetto della normativa, quelle piccole e medie imprese, che grazie ai fondi e a queste esperienze, maturano un’alta professionalità. Cerchiamo, nel rispetto della normativa, di prediligere le piccole e medie imprese del territorio. Così come fa l’AFORP,che raccoglie le imprese di Puglia e Basilicata e che agli occhi della committenza non si presenta come singola azienda, ma come associazione di imprese. Avere a che fare con fornitori reali e non virtuali è molto diverso”.

