Vivilasanità,  Loran: una piccola grande azienda sempre al passo coi tempi!

Vivilasanità – Viaggio tra le imprese A.F.O.R.P. che innovano – Loran Srl

In un mondo che punta sempre più all’innovazione, l’azienda Loran ne ha fatto il suo punto di forza tanto da considerarla il main point di ogni suo progetto.

Loran: una piccola grande azienda sempre al passo coi tempi!

L’azienda Loran opera nel settore della sanità fin dal 1988.

Inizialmente ha mostrato la sua leadership nell’ambito della fornitura delle attrezzature e dei servizi sanitari per il comparto operatorio e le aree critiche sanitarie ad alta tecnologia con un’attenzione particolare al cliente.

Con il tempo ha introdotto nel suo core business l’innovazione, attraverso la costituzione di un reparto informatico, che ha permesso di progettare e sviluppare soluzioni informatiche ad alto contenuto tecnologico, quali TNTWeb e Medicloud, sistemi che hanno permesso di informatizzare processi aziendali che fino a quel momento esistevano solo su carta con notevole dispendio non solo di tempo ma anche di informazioni utili al management aziendale.

Ha da sempre saputo proporre soluzioni moderne, sempre un passo avanti a quanto già presente sul mercato tanto da meritarsi il titolo di PMI Innovativa.

Anche oggi, che il mondo sanitario si sta spostando sempre più verso il digitale, in cui si cerca di collegare il mondo ospedaliero con quello territoriale e domiciliare, in modo da avere un’unica rete di informazioni, il Gruppo Imprenditoriale Loran ha anticipato i tempi sviluppando una nuova soluzione nell’ambito della Telemedicina grazie alla presenza in sede di una divisione Ricerca & Sviluppo.

Loran già da tempo aveva percepito ciò che stava avvenendo nel mondo sanitario e il cambiamento che ne sarebbe derivato, sviluppando così, internamente e in auto finanziamento, la Suite “Medibox & MediHome”, presentato al forum “Mediterraneo in sanità” nel 2019.

La Suite “Medibox & MediHome” si pone nell’ambito della Telemedicina, come soluzione completa ed innovativa in grado di tenere la tua salute nel palmo della tua mano in totale sicurezza.

Con un’unica suite sarà possibile per il medico effettuare la telesorveglianza di quei soggetti posti in isolamento fiduciario tramite videochiamate di controllo al fine di verificarne le sue condizioni di salute; sarà possibile per il medico il telemonitoraggio dello status di un paziente diabetico piuttosto che l’andamento della terapia prescritta ad un paziente anziano presso la propria abitazione; infine sarà possibile videochiamare il proprio medico di base piuttosto che uno specialista che il proprio caregiver per effettuare una consulenza in modalità di televisita.

Tutto questo è la Suite “Medibox & MediHome”!