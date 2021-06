Vivilasanità – Intervento di Nicola Rosato – Analista economico PA -Monitoraggio AIFA della spesa farmaceutica: trionfo della burocrazia della cifra

Vivilasanità – Intervento di Nicola Rosato – Analista economico PA – Consulente di organizzazione e gestione aziendale

Monitoraggio AIFA della spesa farmaceutica: trionfo della burocrazia della cifra

di Nicola Rosato* – Analista economico PA

L’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, ha pubblicato il 15 aprile scorso il report annuale della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. Il report è redatto secondo disposizioni di legge. Per cui, le osservazioni che seguono, circa l’utilità delle informazioni ai fini gestionali delle aziende e del Servizi sanitari regionali, non sono dirette al lavoro di AIFA ma alle regole che l’Agenzia è costretta ad applicare

Dal report si ricava un indicatore puramente finanziario, che il legislatore ha modificato nel tempo. In origine venivano rilevate separatamente la spesa per i consumi di farmaci acquistati nelle farmacie convenzionate o distribuiti dalle stesse Usl direttamente (assistenza farmaceutica territoriale) e la spesa (consumi + scorte di fine esercizio) dei farmaci impiegati in ospedale. Attualmente vengono invece rilevate la spesa denominata “Tetto della spesa farmaceutica convenzionata” e la spesa denominata “Tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”. È il meccanismo del Pay back previsto dai contratti con i fornitori che sottostà a queste rilevazioni. Un meccanismo di cui la messa a punto è una tormentata ricerca in divenire.

AIFA, però, quasi per riflesso condizionato dalle origini dell’analisi, definisce il secondo tetto (acquisti diretti) come “il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera” [1]. Ma l’indicatore non è espressivo della spesa ospedaliera, perché ingloba la spesa dei farmaci direttamente distribuiti dalle aziende sanitarie per i primi cicli di cura domiciliare dei pazienti dimessi dagli ospedali o in controllo ambulatoriale: quindi, spesa afferente all’assistenza distrettuale e non ospedaliera.

La tabella 1 riassume il report AIFA:

Se ne ricava immediatamente una informazione di massima: la spesa farmaceutica ha sforato le previsioni di 797 milioni di euro, pari allo 0,67% del FSN definitivo 2020 e al 4,49% del tetto. Da anni i tetti sono sforati, per cui andrebbe fatta una riflessione sull’affidabilità dei criteri di stima che determinano un fabbisogno che risulta costantemente irrealistico.

Lascia poi perplessi il fatto che la spessa netta risulti tale con lo scorporo delle compartecipazioni dei cittadini; che invece sono una fonte di finanziamento del FSN sotto la denominazione di “Entrate proprie convenzionali”[2] compresa, quindi, nel FSN definitivo di euro 119.573,18 milioni di euro, sul quale si calcola la percentuale di fabbisogno per farmaci. Se non se ne deve tenere conto nel calcolo della spesa netta, si dovrebbe scomputare il valore delle compartecipazioni dal FSN definitivo. Tuttavia, in questa sede, l’aspetto più rilevante, che permette di trascurare l’argomento ticket, è un altro.

Il report AIFA conduce soprattutto alla non corretta conclusione che la spesa “convenzionata”, alias distrettuale, sia sensibilmente inferiore al fabbisogno stimato per circa il 20%; mentre la spesa “ospedaliera” (così letteralmente, ma erroneamente, definita da AIFA), sia notevolmente superiore alla stima del fabbisogno per circa il 33%, come si evince dalla tabella 2:

Scostamenti consuntivi che oscillano da -1/5 a +1/3, circa, non depongono a favore dei criteri adoperati per la programmazione dei tetti. Ciò nonostante, sulla scorta di questi dati AIFA stila graduatorie della performance delle regioni che rispettano o meno i tetti programmati. Ma l’indicatore non è pertinente (non c’è effettivo collegamento col fenomeno da valutare: spesa distrettuale e spesa ospedaliera), non è specifico (perché la sua lettura implica il collegamento con altri fenomeni: acquisti in farmacie convenzionate e distribuzione diretta), non è preciso (non misura fedelmente le variazioni rispetto al valore di riferimento). Per cui, se le regioni assumessero decisioni correttive della spesa sulla base di queste informazioni rischierebbero errori macroscopici.

In realtà, gli acquisti diretti attengono in buona misura all’assistenza territoriale e non all’ospedaliera. Per determinarne correttamente l’entità occorrerebbe che AIFA ricavasse il dato dai bilanci delle aziende ospedaliere e dalle contabilità degli ospedali in gestione diretta delle unità sanitarie locali, rilevando la spesa per consumi e per scorte di fine esercizio e attribuendo la differenza ai consumi distrettuali. Non facendo questa operazione, il risultato è la perdita dell’informazione che distingue spesa farmaceutica territoriale (compresa nella quota finanziaria del 51% del FSN per il macro livello di assistenza distrettuale) e spesa farmaceutica ospedaliera (compresa nella quota finanziaria del 44% del FSN per il macro livello di assistenza ospedaliera)[3].

Ci aiuta a ricostruire la ripartizione corretta, tra assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera, il diverso criterio adottato nelle Intese annuali di riparto del FSN tra Stato e regioni. Quella del 2020[4] fissa all’11,76% del FSN il tetto “imposto” [sic][5] della spesa distrettuale. Per cui il tetto della spesa ospedaliera, per differenza sarebbe del 3,09 %, come si evince dalla tabella 3:

AIFA ha rilevato una diminuzione del 5,2% del numero di ricette (assistenza distrettuale) rispetto al 2019; per cui è verosimile che il disavanzo complessivo sia a carico della spesa ospedaliera, che raggiunge quindi il valore del 3,76% del FSN (100%) e dell’8,55% della sola quota ospedaliera (44%) del FSN come è riepilogato nella tabella 4:

La stima che precede (8,55% del LEA H) è sovrapponibile ad una precedente elaborazione fatta sul report 2014 di AIFA[6]. La stima del valore della spesa farmaceutica ospedaliera era stata calcolata all’8% del finanziamento del macro livello di assistenza ospedaliera. La sovrapponibilità dei due dati, rilevati a distanza di tempo, ne rafforza l’attendibilità.

Poiché al governo del SSN e delle sue aziende servono dati economici oltre che finanziari, l’analisi sul report AIFA 2014 metteva anche in rilievo che, per determinare correttamente i consumi farmaceutici ospedalieri di una regione, non era neppure sufficiente il calcolo sopra descritto (acquisti meno scorte dell’esercizio) limitato ai soli ospedali pubblici. I consumi pubblici, infatti, risentono della maggiore o minore presenza delle case di cura private accreditate e del saldo di mobilità dei pazienti da e verso ospedali pubblici o privati di altre regioni. Per cui i consumi ospedalieri effettivi sono la sommatoria di quelli degli ospedali pubblici e delle case di cura accreditate nella regione più i consumi stimabili nel saldo di mobilità con le altre regioni.

Ma chi raccoglie sistematicamente queste informazioni di sistema? Chi le analizza con riferimento alla casistica ospedaliera trattata per confrontarle con un appropriato benchmark? Soltanto se lo si facesse avrebbero valore le graduatorie sul rispetto degli standard, che andrebbero, anche loro, costruiti con minore approssimazione, e metterebbero a disposizione informazioni su qualità ed efficienza dei costi e della spesa.

L’attualità, poi, presenta ancora ulteriori aspetti problematici. L’Università Cattolica – ALTEMS – [7] ha calcolato che nel solo periodo marzo – giugno 2020, rispetto allo stesso periodo 2019, sono stati effettuati oltre 1,1 milioni di ricoveri in meno a causa di Covid-19, per un valore di oltre 3,5 miliardi di euro. Né nel secondo semestre 2020 le attività ordinarie programmate e rinviate sono state recuperate. Per cui le più prudenti proiezioni del dato trimestrale su dodici mesi sono impressionanti.

Dato che i costi Covid sono rilevati separatamente per legge, che impatto si è avuto sui consumi dei farmaci ospedalieri e sui farmaci in distribuzione diretta alla dimissione, da una così rilevante riduzione delle attività ordinarie? E se l’impatto non si rilevasse, quali ne sono le cause?

Le informazioni che servono al governo dei SSR e delle rispettive aziende non sono le modalità di approvvigionamento dei farmaci (convenzionate, dirette) che AIFA rileva, bensì la loro destinazione (distrettuale, ospedaliera).

Se allarghiamo lo sguardo al confronto 2020 su 2019, la disponibilità del tetto complessivo è cresciuta di 858,55 milioni di euro (17.756,65 invece di 16.898,10); la spesa effettiva ha fatto registrare un +229,80 (18.553,80 invece di 18.324), nonostante il crollo dei ricoveri ospedalieri non Covid. Ciò che si percepisce è, in effetti, la mancanza di effettivi controlli della spesa e della sua appropriatezza. Semplicemente il trend beneficia dell’aumento annuale delle risorse per riallinearsi ai tetti.

Il peso dell’assistenza sanitaria sul bilancio dello Stato richiede valutazioni economiche sofisticate, puntuali e significative per il suo governo. Le logiche ministeriali e regionali, purtroppo, continuano a non essere sempre coerenti con questa esigenza. C’è da augurarsi che gli interventi di semplificazione legislativa e di promozione delle tecniche di valutazione dei risultati delle pubbliche amministrazioni, promessa dal Governo col recentissimo Piano nazionale di ripresa e resilienza[8], non trascurino i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale.

[1] AIFA 15 aprile 2021, Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio – dicembre 2020, pagina 33.

[2] Intesa Conferenza Stato Regioni 31 marzo 2020, n. 55.

[3] Il complemento a 100 del FSN concerne il macro livello sanità pubblica – prevenzione.

[4] Intesa Conferenza Stato Regioni 31 marzo 2020, n. 55/CSR.

[5] Il termine “imposto” suggerisce il significato di arbitrario, certamente non quello di valore stimato e neppure di congetturato. Ma se è “imposto” quel valore, lo sono per forza anche gli altri, almeno nel macro livello “assistenza distrettuale”.

[6] N. Rosato, Quando il tetto è burocratico, Il Sole 24 Ore Sanità 12 maggio 2015.

[7] Università Cattolica – ALTEMS – Analisi dei modelli organizzativi di risposta al Covid-19, Instant report # 49: 22 aprile 2021.

[8] Piano nazionale di ripresa e resilienza “Italia domani” approvato dal Parlamento il 28 aprile 2021.