Vivilasanità – Intervento di Nicola Dentamaro – Avvocato Amministrativista

Compito del legislatore è di bilanciare il principio di concorrenza

PMI e concorrenza: un equilibrio possibile

di Nicola Dentamaro

Avvocato Amministrativista

Quando parliamo di contratti pubblici siamo abituati a pensare ad un sistema quanto più possibile aperto alla concorrenza e alla partecipazione degli operatori economici, in ossequio alle norme di matrice europea ed interna.

Tuttavia, se da un lato il rigoroso rispetto dei principi concorrenziali realizza il favor partecipationis nella ricerca della “migliore” offerta per la pubblica amministrazione, molto spesso il confronto competitivo si traduce in una sorta di “scontro tra titani”, ossia una competizione -di fatto- circoscritta alle sole multinazionali, negando la partecipazione alle piccole e medie imprese.

Queste ultime rappresentano la maggiore quota di tessuto imprenditoriale italiano ed europeo, nonché un notevole valore aggiunto sotto il profilo tutt’altro che irrilevante dei “tempi di reazione”, essendo in grado di interfacciarsi in maniera agile e pragmatica con le singole stazioni appaltanti.

Peraltro, tra i principi concorrenziali vi è anche il contrasto alle situazioni di tipo oligopolistico e, comunque, il legislatore nazionale ha il compito di bilanciare il principio di concorrenza in tutte le sue diverse applicazioni con altri temi ugualmente centrali di natura economico-sociale, come quello della salvaguardia sostanziale delle PMI.

Sul piano formale la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ha sancito un generale principio di facilitazione e incoraggiamento della partecipazione delle imprese più piccole. Tuttavia, nel codice dei contratti pubblici non si rileva un deciso intervento sostanziale, tale da dare piena attuazione al principio comunitario.

Non basta, infatti, la previsione dello strumento generale formulato in negativo all’art. 30, co. 7 del codice, secondo cui “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”; volto semplicemente a non impedire la partecipazione alle PMI in base a parametri dimensionali predeterminati dai bandi di gara.

Serve uno strumento positivo, che attui una politica dedicata espressamente alle PMI, almeno in percentuale o in riferimento a determinati tipi di affidamenti “minori”.

Un tentativo in tal senso lo aveva fatto la Regione Toscana, con la L.R. n. 18 del 16 aprile 2019, rubricata “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007”.

All’art. 10, co. 4, il legislatore regionale aveva previsto, in caso di procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria, la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare una quota di partecipazione alle PMI locali, non superiore al 50%, in considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi.

Tale intervento legislativo è stato tanto coraggioso, quanto maldestro.

Infatti, con la sentenza n. 98 del 2020 la previsione regionale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, in quanto adottata in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, co. 2 lett. e).

Dalla pronuncia citata, però, possono trarsi interessanti considerazioni. Difatti, la Corte, nell’affermare l’illegittimità di qualsiasi riserva regionale volta a restringere la concorrenza in favore di imprese locali, sembra lasciar spazio alla possibilità da parte del legislatore di predisporre una disciplina ad hoc per le micro, piccole e medie imprese in generale, senza discriminazione geografica, in linea con il codice degli appalti, nonché un intervento diretto sullo stesso strumento nazionale, in ossequio ai principi europei volti non solo a garantire il mero “accesso” alle procedure di gara, ma a consentire la possibilità di effettivo conseguimento dell’affidamento.

In tale prospettiva, anche alla luce delle richieste avanzate dal governo Draghi al Consiglio di Stato, così come recepite da quest’ultimo tramite il Presidente Franco Frattini, nel corso della presentazione della “Relazione sull’attività della Giustizia Amministrativa” per il 2021, dovrebbe muoversi l’elaborazione, presentata come imminente, di un nuovo codice degli appalti.

Sarebbe questa l’occasione ideale per introdurre a livello nazionale strumenti adeguati a fornire una tutela attiva delle microimprese e PMI, attraverso previsioni mirate e dedicate non solo alla non discriminazione, bensì alla reale incentivazione di politiche economiche che le mettano in condizioni di competere alla pari con le grandi multinazionali, in aggiunta ad alcuni strumenti già presenti nel vigente codice, quale ad esempio la suddivisione in lotti prevista dall’art. 51.

Sul piano legislativo un primo passo è stato fatto con il d.l. 77/2021 c.d. “semplificazioni”, che ha introdotto la possibilità di prevedere nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta (art. 47-quater, comma 1). Tuttavia, la formulazione in termini meramente possibilistici e non imperativi ha permesso alle stazioni appaltanti, nella sostanza, di disattendere troppo spesso questo importante strumento.

Il punto di partenza per giustificare una tutela rafforzata e propositiva delle PMI non può che essere la declinazione del principio di concorrenza alla luce dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, nonché di “utilità sociale” nello svolgimento dell’attività economica (art. 41 Cost.), entrambi da perseguire in termini di effettività, considerando cioè che multinazionali e PMI non si trovano in una condizione di parità “ai nastri di partenza”. Diversamente, la conseguenza naturale non potrà che essere il sempre maggiore accentramento degli affidamenti in capo ai colossi internazionali, sì da concretizzare il rischio del formarsi di veri e propri oligopoli, con conseguente depauperazione del ruolo delle PMI, da sempre cuore pulsante dell’economia, e inevitabile scomparsa di posti di lavoro.

Per leggere Vivilasanità

Cliccare qui