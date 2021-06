Vivilasanità – Intervento di Giuseppe Miragliotta – Ordinario di Microbiologia presso la Facoltà di Medicina Università degli Studi di Bari – Scenari di un secolo fa, quando la scienza e le sue risorse erano assenti

Vivilasanità – Intervento di Giuseppe Miragliotta – Ordinario di Microbiologia presso la Facoltà di Medicina nell’Università degli Studi di Bari

Scenari di un secolo fa, quando la scienza e le sue risorse erano assenti

Fenomenologia del COVID-19

* di Giuseppe Miragliotta – Ordinario di Microbiologia presso la Facoltà di Medicina nell’Università degli Studi di Bari

Lo straordinario impegno profuso dai massmedia nell’aggiornare il pubblico, l’incessante sovrapporsi di notizie – spesso …fake – sull’andamento della pandemia da Sars-CoV-2, la proposta di miracolosi protocolli domiciliari salvavita prontamente dimenticati il giorno dopo la loro divulgazione, le perentorie affermazioni su vaccini, anticorpi, plasmaterapia da parte di chiunque ne abbia anche sentito soltanto parlare da qualche “televirologo”, aumentano lo sconcerto e il disorientamento del pubblico che stenta a “fare squadra” contro il nemico.

Stupisce non meno l’uso errato di termini tecnici da parte dei comunicatori come quello di parlare di vaccino denominandolo siero. Una vera assurdità poiché il siero che contiene anticorpi specifici è l’immunizzazione passiva, transitoria; il vaccino con i suoi antigeni è l’immunizzazione attiva. Dunque esattamente il contrario. La stessa adesione alla vaccinazione viene turbata ora dai no-vax, ora dai negativisti, ora dalle notizie spesso ingigantite e amplificate sui rari effetti collaterali. Turbano e impauriscono le varianti virali che pongono anche esse interrogativi sull’efficacia degli anticorpi monoclonali, dei tamponi antigenici e molecolari e dei vaccini, tutti indiscutibili successi della scienza moderna.

Scenari che richiamano altri, di un secolo fa, quando la scienza e le sue risorse erano assenti. Nel 1918 la pandemia di influenza spagnola (detta in breve “La Spagnola” come una cantante o un’attrice) colpì nel mondo circa un miliardo di persone con milioni di morti. Il virus che a un certo punto scomparve dall’ambiente non fu identificato perché ancora non esistevano il microscopio elettronico e le indagini mediante biologia molecolare.

La virologia era agli albori e si parlò di virus perché “filtrabile” attraverso le candele porose di Chamberland. Non esisteva ancora la penicillina che fu scoperta da Alexander Fleming anni dopo ed è lecito pensare che l’assenza di antibiotici possa aver contribuito al numero elevato di morti. Ma anche oggi i morti sono tanti, troppi, malgrado ci siano antibiotici e tanti farmaci di supporto, ben altro rispetto a canfora, chinino, benzoato di sodio disponibili all’epoca. Pur con le nuove armi terapeutiche e tutte le risorse della tecnologia il virus persiste, presentandosi sotto forma di nuove varianti. Un quadro che ricorda l’incubo della peste scarlatta, immaginata e descritta nell’omonimo romanzo da Jack London ove si legge: “Il fatto più strano era che ogni giorno comparivano batteri nuovi”.

Si era nel 1912! Poiché il virus cammina con le gambe della gente – come giustamente è stato detto – si dovrebbe insistere con piena fiducia nella vaccinazione di massa e nell’evitare il più possibile i contatti interumani. Ma l’isolamento crea disagio e danno a tutti i livelli. Impedire i contatti crea danni enormi al benessere economico e a quello psicofisico e la politica non può rimanere insensibile al “grido di dolore”. Con la speranza però ben presto delusa di un uso saggio della libertà, da quanto “fenomenologicamente” riscontrabile, in fotografie e filmati, con gli assembramenti riprovevoli e incoscienti dal Nord al Sud dell’Italia. Come la scienza di un secolo fa, la moderna scienza non sa dare spiegazioni esaustive e quindi non può elargire esatte previsioni; le ondate succedutesi nel tempo lo hanno dimostrato.

Immutata nel tempo, come un secolo fa, rimane la certezza del ruolo giocato dal contatto ravvicinato nella propagazione della infezione. Ma diversa la capacità di convincere la gente a rimanere isolata: non ne sono stati capaci neppure giovani e idolatrati influencer pur così abili nell’indurre all’acquisto di scarpe, creme, profumi… Le cronache dell’epoca riportano che ben altro successo fece seguito alle parole del Direttore del giornale “Popolo d’Italia”, cavalier Benito Mussolini, il quale scriveva: “Che si impedisca ad ogni Italiano la sudicia abitudine di stringere la mano, e la pandemia sparirà nel corso di una notte.” A parte questa differenza, possiamo lecitamente chiederci: “1919-2019. COVID-19: ora come allora?”.

