Vivilasanità – Intervento di Enrico Restini – Direttore UOC Chirurgia Ospedale “Bonomo” di Andria

Etica della innovazione tecnologica

Il caso della chirurgia mininvasiva

di Enrico Restini

Direttore UOC Chirurgia Ospedale “Bonomo” di Andria

La tumultuosa crescita delle tecnologie applicate alla cura delle malattie ora più che mai richiede una attenta valutazione delle categorie di valori e scelta delle priorità che sono la sostanza dell’Etica.

Contrariamente a quanto generalmente inteso tale scelta di valori risponde all’insieme di leggi morali, giuridiche, comportamentali, sociali progressivamente cangianti con il passar del tempo e delle generazioni.

Certamente ci sono campi in cui tale confronto è costante e spesso conflittuale, come nella Procreazione medicalmente assistita, in cui agli impensabili progressi della tecnologia si sono associati burrascosi confronti fra gli entusiasti delle tecniche, la pressione della popolazione interessata e le ragionevoli perplessità della comunità scientifica , combattuta fra le possibilità, dirette ed indirette di sviluppo delle tecnologie correlate e il timore di creare guerre di religione, propriamente intesa o fra Scuole Chirurgiche

Ma in maniera più quieta e blanda una guerra costante impegna la innovazione tecnologica e la “sostenibilità” del suo costo.

Il tema è certamente centrale nelle discussioni di appropriatezza, efficienza ed efficacia nella adozioni delle innovazioni, in relazione al principio etico di equità e diffusione delle cure al più alto numero di pazienti possibili, soprattutto nel nostro Sistema Sanitario Nazionale, che quasi unico nel panorama sanitario internazionale mantiene il principio di ecumenismo terapeutico, permettendo anche applicazioni terapeutiche compassionevoli sconosciute in altri sistemi simili al nostro, come il modello Inghilterra .

Da più di trent’anni ho il piacere di aver introdotto nella pratica clinica quotidiana il concetto di chirurgia mininvasiva grazie alla fortunata combinazione di un ambiente sociale, quello Pugliese, curioso ed attento alle novità, di un ambiente culturale della Scuola Chirurgica Barese e particolarmente il mio maestro il prof. Fernando Prete sempre teso al miglioramento delle tecniche chirurgiche per il superamento dei limiti alle possibilità terapeutiche, alla lungimiranza di un Direttore Generale, Giovanni Pentassuglia che 1997 scommise su un Reparto, che oggi si denominerebbe UOSVD, Unità semplice a valenza dipartimentale, in cui si potesse avere la autonomia della indicazione chirurgica mininvasiva e del supporto fondamentale di Aziende Leader nella Tecnologia specifica, che con la disponibilità di Colonne Laparoscopiche in Demo mi ha permesso di offrire alla fine degli anni 90 una possibilità mininvasiva alla chirurgia benigna addominale, ma anche alla chirurgia oncologica soprattutto biliopancreatica e colorettale.

La condizione specifica professionale del DG, ingegnere ottimizzatore, mi pose la condizione di un controllo di gestione interno che dopo un primo periodo di assestamento mi permise di rendere il sistema compatibile con il sistema DRG consapevole che il sistema non prevede la “fatturazione “ della prestazione ma l’equilibrio complessivo del sistema.

E per questo equilibrio i costi della tecnologia sono abbondantemente compensati dalla ottimizzazione delle risorse umane e delle risorse strutturali, Reparto e Sala operatoria.

Per semplificare il concetto la chirurgia mininvasiva dimezza il tempo di degenza, raddoppiando la produttività del reparto.

Non per nulla le Assicurazioni Sanitarie Americane, dopo un primo periodo, dal ’94 al ’96 in cui si scontò la curva di apprendimento contemporanea di tutti i chirurghi con un aumento delle complicanze e quindi se ne restrisse a centri ad alto volume l’applicazione, dal ’97 in poi considerarono la Videolaparocolecistectomia il “Gold Standard” addirittura chiedendo per la chirurgia laparotomica un consenso informato suppletivo, sino alla non rimborsabilità della procedura

Ma una prima vera sfida che si è prospettata, è stata la constatazione che ad un primo confronto fra le possibilità terapeutiche della chirurgia mininvasiva oncologica del colon rispetto alla chirurgia tradizionale. Alla risultanza della equivalenza clinica delle due procedure si è aggiunta la evidenza che in alcune classi cliniche ed in alcune casistiche , la Laparoscopia offriva una sopravvivenza maggiore del 20%.

Tuttavia , che la strada verso la diffusione di questa nuove conoscenze tecniche sia lenta e difficoltosa viene testimoniata dalla penetrazione ancora non superiore al 30% e che quindi la quarta patologia chirurgica ,dopo ernia, colecisti ed emorroidi e la prima malattia oncologica nel complesso viene trattata ancora nel 70% dei casi con tecniche tradizionali.

Ancora maggiore è stata la sfida della chirurgia robotica.

Ho l’orgoglio di essere stato il primo chirurgo in Italia a far prendere in una struttura privata,la clinica Madonnina di Bari il primo “Da Vinci” in Puglia,e di aver impostato un programma di chirurgia robotica integrata alla laparoscopia in grado di ammortizzarne il costo.

La direzione dell’Avv. Max Paganini della Società CBH è stata visionaria e sfidante creando una sinergia fra i clinici e la proprietà che hanno rappresentato un modello vincente poi emulato da altre strutture private, che si è declinato successivamente in altre sfide epocali come l’acquisizione del sistema Robotico di radiochirurgia ,il Cyberknife, ancora unico in Puglia e alla trasformazione della Clinica Mater Dei nel più grande ospedale privato del Sud .

L’acquisizione del “Da Vinci” ci ha permesso di identificare anche le tipologie di interventi in cui la chirurgia robotica migliora le performance della Laparoscopica soprattutto in campo urologico in cui la robotica ha radicalmente cambiato la chirurgia del cancro di prostata e nella ginecologia in cui la chirurgia del cancro dell’endometrio, e soprattutto la linfectomia pelvica sono facilitate dalla tecnologia robotica.In campo chirurgico generale le applicazioni erano abbastanza limitate a piccole nicchie di interventi in cui la laparoscopia era limitata, ma la consapevolezza del miglioramento dei risultati clinici e la constatazione della “semplificazione” di alcuni gesti e soprattutto le suture endoscopiche ci hanno spinto alla formulazione di un programma multidisciplinare coinvolgente più specialità che hanno permesso la sostenibilità del progetto.

Attualmente il mio orizzonte professionale è orientato alla formazione di chirurghi giovani e giovanissimi che spingo alla scelta fra le tecniche portando il più alto numero alla autonomia professionale con i tre approcci, open, laparoscopico e robotico nella consapevolezza che la chirurgia è un unicum in cui alla necessità di una aggressione meccanica alla integrità del corpo umano deve corrispondere una scelta che sia la più “gentile” ma la più efficace per la cura della malattia di cui il paziente è affetto.

La personale sfida etica è permettere a chiunque di poter accedere alla migliore tecnica possibile senza vincoli di censo o culturali nelle consapevolezza che tutte le argomentazioni sui “costi” si possono contraddire con la valutazioni della efficienza del sistema.

Sono anni che alla domanda sfidante:” Ma quanto costa questa procedura??” Rispondo “Meno che tenere una sala operatoria inutilizzata per ore”.

In conclusione la vera rivoluzione consiste, per me nella normalità del lavoro quotidiano, nella costante preoccupazione di poter offrire al paziente lo standard migliore di cura almeno a livello europeo, e nella continua ricerca di come le nuove tecnologie possano in maniera diretta o traslazionale modificare l’approccio alle malattie.

E tutto ciò risponde alla sfida etica della continua ricerca di equilibrio fra la scienza e la tecnica in cui le mirabolanti possibilità della tecnologia aumentano le possibilità di conoscenze che a loro volta stimolano la creazione di nuove tecnologie.

E ad usarle è l’anello debole : l’Uomo.

Enrico Restini

