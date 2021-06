Vivilasanità – Intervento di Antonio Delvino – Esperto in Management Sanitario – Per un percorso virtuoso capace di correggere le anomalie

Istituzioni pubbliche ed imprese private insieme per competere nel perseguire efficaci obiettivi di ricerca

Per un percorso virtuoso capace di correggere le anomalie

di Antonio Delvino

Esperto in Management Sanitario

Molto impegno deve essere posto dai decisori politici per migliorare i percorsi di ricerca in ambito sanitario e per ottimizzare le scarse risorse che pubblico e privato pongono a disposizione dei ricercatori.

La pandemia che stiamo drammaticamente vivendo ci ha fornito una ulteriore conferma che senza ricerca l’umanità rischia molto sia in termini di sopravvivenza che di benessere e, se siamo tutti “grati” alle grandi case farmaceutiche per aver sintetizzato, in tempi accettabili, le diverse tipologie di vaccino, non possiamo esimerci da alcune considerazioni fondamentali.

La prima considerazione è che senza vaccini non avremmo avuto alcuna speranza di contenere il numero dei morti e di tornare, entro due-tre anni, ad una situazione simile a quella che vivevamo fino ad ottobre 2019.

La seconda è che i produttori di questa efficace “arma” usata contro il più subdolo dei nemici sono solo operatori privati che, naturalmente, anche in questa occasione hanno messo al primo posto un significativo ritorno economico.

La terza considerazione si riferisce al fatto che gli organismi regolatori (europei e nazionali) non hanno dato prova di tempestività e di linearità di indicazioni, come se si possa dire tutto e il contrario di tutto senza creare danni, avendo chiara la consapevolezza che la battaglia si vince solo se almeno una quota cospicua della popolazione accetti di aderire spontaneamente al programma di vaccinazione.

Per evitare di essere frainteso preciso che non auspico un sistema statalista che non lasci spazio alla libera iniziativa, né critico che le major farmaceutiche perseguano il giusto profitto; mi piacerebbe in futuro vedere istituzioni pubbliche ed imprese private competere nel perseguire efficaci obiettivi di ricerca: si determinerebbe una sana concorrenza che potenzierebbe l’efficacia della ricerca calmierando i costi.

In tale ottica la proposta del presidente Biden di limitare la valenza dei brevetti dei vaccini nasce da una esigenza più che giustificata, ma è destinata a non avere successo perché andrebbe a limitare i diritti costituzionalmente garantiti in tutto il mondo occidentale.

Per tali motivi le Istituzioni devono imparare dagli errori e provare ad assumere una vera leadership nella gestione della ricerca scientifica, valorizzando le idee migliori ed allestendo piattaforme di ricerca a gestione pubblica o anche mista (pubblico-privato) in grado di competere con i laboratori delle grandi major.

E solo allora potremo avviare un percorso virtuoso capace di correggere le anomalie a cui assistiamo.

DRIVER DI RICERCA

Oggi i veri driver di ricerca sono proprio le case produttrici di farmaci, configurando un certo conflitto di interesse.

Mi piace citare Federico II che, come re di Sicilia, nel 1230, vietò ai medici di associarsi con i farmacisti e anche di gestire quali proprietari una farmacia. Intuì che coloro che curano non possono farsi condizionare nelle proprie scelte terapeutiche da coloro che producono o commercializzano farmaci.

Se tale principio valeva nel 1230 quanto più avrà valore nel nostro secolo?

Oggi la quota prevalente di ricerca sponsorizzata viene utilizzata per testare nuovi farmaci, che, spesso, rappresentano una evoluzione non sostanziale dei propri predecessori e vengono valutati per la capacità che hanno di prolungare di qualche settimana la sopravvivenza dei pazienti trattati.

In merito mi piace citare R. Smith, negli anni 2004-2005 pubblicò una serie di articoli su BMJ e PLoS Medicine in cui descrisse i bias che spesso caratterizzavano i trial clinici sponsorizzati; lo studioso affermò che in tali trials sponsorizzati, per ottenere risultati positivi venivano utilizzate le seguenti metodologie:

comparare il proprio medicamento con un trattamento già conosciuto come meno efficace;

comparare il proprio medicamento con una dose inferiore di un principio attivo concorrente (oppure con una dose superiore per far apparire meno tossico il proprio medicamento);

disegnare lo studio in modo tale (ad esempio prevedendo un numero insufficiente di probandi oppure una corta durata della ricerca) che risulti statisticamente impossibile mettere in evidenza differenze con il medicamento concorrente oppure evidenziare effetti indesiderati;

prevedere una serie di “endpoints” e scegliere per la pubblicazione solo quelli favorevoli;

condurre uno studio multicentrico e scegliere per la pubblicazione solo i centri che hanno dato risultati favorevoli;

procedere ad analisi per “sottogruppi” e scegliere solo quelli che danno risultati favorevoli;

utilizzare “endpoints” surrogati (per esempio l’abbassamento della pressione arteriosa invece che la riduzione degli “ictus” o degli infarti);

utilizzare “endpoints” multipli d’importanza clinica variabile (il che permette ad esempio di “annegare” l’aumento degli infarti o degli “ictus” nella diminuzione dei casi di angina pectoris);

procedere ad una randomizzazione dei casi che sia favorevole ai risultati attesi (specialmente per gli studi verso il placebo);

scegliere un collettivo di studio con poche probabilità di avere effetti avversi ma non rappresentativo di quello eleggibile per il trattamento futuro;

valutare i risultati della ricerca solo sui casi che hanno terminato lo studio senza considerare quelli che hanno abbandonato prima della conclusione (probabilmente a seguito di effetti indesiderati).

Tutti, invece, auspichiamo una ricerca condotta con metodi rigorosi e che miri ad individuare le cause delle malattie oncologiche ed a testare farmaci potenzialmente capaci di guarire e non di offrire 3 o 4 mesi di vita in più, prescindendo peraltro dalla qualità stessa di tale sopravvivenza.

In Puglia si è preso da anni coscienza di tale anomalia e, nel 2018, la Giunta Regionale ha assunto l’impegno a finanziare ricerca libera e pubblica per 4 anni con un significativo impegno economico, inducendo a cooperare l’Università di Bari, l’IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II” ed il CNR Nanotech di Lecce; so che si stanno percorrendo strade innovative che vanno nella direzione auspicata di studiare la patogenesi del cancro, ma serve una diffusa coscienza che in Italia e in tutto il mondo occidentale porti ad investire in Ricerca sia in termini finanziari che in termini di impegno e di indirizzo degli studi da condurre. Oggi tale funzione di indirizzo è affidato ai Comitati Etici che, nella sostanza, non possono andare oltre una valutazione di tipo formale.

ALTI COMITATI

Bisogna invece dotarci di Alti Comitati che indirizzino e selezionino i progetti di ricerca, che valorizzino le idee migliori e che sorveglino affinché i risultati vengano resi pubblici con assoluto rispetto della verità.

Il Recovery Fund rappresenta una occasione unica per invertire la tendenza attuale e costruire le basi per una ricerca configurata in maniera diversa e la Puglia, e Taranto in particolare, potrebbero rappresentare una sorta di paradigma per una nuova modellistica; auspico che si catalizzi attorno a questa idea la forza progettuale dei nostri migliori ricercatori affinché Taranto nei decenni futuri venga citato come un territorio virtuoso, una sorta di laboratorio vivente in cui si sono cambiati i destini dei cittadini grazie alla lungimiranza dei decisori politici ed alla intelligenza dei cervelli migliori.

