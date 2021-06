Vivilasanità – A colloquio con Vincenzo Gigantelli – Presidente CARD Puglia -Reti di prossimità per l’assistenza sanitaria territoriale

Vivilasanità – Collaborazioni interprofessionali e opportunità per la Puglia – A colloquio con Vincenzo Gigantelli – Presidente CARD Puglia



Case della Comunità, potenziamento dell’assistenza domiciliare e Ospedali di Comunità



Reti di prossimità per l’assistenza sanitaria territoriale

“Recovery Plan”. Argomento più discusso e dibattuto negli ultimi mesi. Dr Gigantelli, può brevemente illustrarlo soffermandosi al punto Salute?

“Gia’ nel 2018 si pensava a come migliorare il Servizio Sanitario Nazionale, che presentava alcune criticità e che definivamo “non sostenibile”. Il decorso degli eventi, ed in particolare la pandemia, ne ha reso necessaria una immediata rivalutazione ed una consequenziale riforma, cristallizzata nel testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), noto anche come “Recovery Plan”.

Tale Piano comprende un corposo pacchetto di riforme che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza. Si tratta di un intervento epocale orientato a riparare i danni economici e sociali arrecati dall’attuale crisi pandemica, a contribuire nel risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana e a timonare il Paese verso un percorso di transizione ecologica e ambientale.

Principali beneficiari del Piano sono le donne, i giovani ed il Mezzogiorno. Esso contribuisce, altresì, sostanzialmente a favorire l’inclusione sociale e a ridurre i divari territoriali. Nel complesso, il 27% del PNNR è dedicato alla digitalizzazione, il 40% agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico e più del 10% alla coesione sociale.

La missione “Salute” è una delle sei missioni previste dal Piano in parola. Essa mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale, conformandolo maggiormente ai bisogni di cura della popolazione, e punta, in particolare, sulla prevenzione e sull’assistenza sul territorio, oltre che sulla integrazione fra servizi sanitari e sociali, tutti elementi indispensabili a garantire l’equità di accesso alle cure e l’erogazione delle prestazioni sanitarie”.

Presidente, può illustrarci cosa prevede in pillole il PNRR per il territorio?

“Il Piano, rispetto al tema Salute, prevede un intervento su due direttrici principali.

La prima è volta a creare “Reti di prossimità”, ovvero strutture intermedie dotate di telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale: si pensa alla costruzione di 380 Ospedali di Comunità ed al potenziamento dell’assistenza domiciliare con la creazione di 1.288 Case della Comunità.

La seconda, invece, punta alla realizzazione di innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN attraverso diverse azioni, quali l’ammodernamento tecnologico e digitale, la ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico.

Ulteriori obiettivi sono costituiti dal potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico, dallo sviluppo delle competenze e delle qualità del capitale umano e dalla creazione di un Centro Nazionale di eccellenza per l’individuazione delle epidemie. Si prevedono, all’uopo, più borse per la Medicina Generale e per le specializzazioni mediche”.

Ci può dare ulteriori dettagli su come rafforzare la Sanità Territoriale?

“Case della Comunità, potenziamento dell’assistenza domiciliare e Ospedali di Comunità rappresentano l’architrave della riforma dell’assistenza territoriale contemplata nel PNRR italiano, per il quale verranno utilizzati 7 mld di euro tra il 2022 e il 2026.

Tuttavia, per mantenere a regime siffatta organizzazione, dal 2027 occorreranno ulteriori risorse per almeno 1,3 mld, che il Governo conta di recuperare incrementando di 180 mln la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, limitando le ospedalizzazioni dei pazienti cronici e gli accessi impropri al Pronto Soccorso – ove dovrebbero giungere solo i pazienti che richiedono una valutazione clinica complessa – e riducendo la spesa dei farmaci attraverso l’eliminazione di eventuali inappropriatezze.

Si stima, poi, un ridimensionamento della Medicina Generale che, a partire dal 2027, conterà il 16% in meno di MMG a fronte delle attuali 42.000 unità in servizio.

Nel contempo, si prevede un aumento della dotazione di personale infermieristico del 21%”.

Tornando alle Case della Comunità, come saranno organizzate?

“La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Medici Specialistici, Infermieri di Comunità ed altri professionisti della salute, compresi gli Assistenti Sociali. Essa rappresenterà un punto di riferimento costante per la popolazione, anche attraverso un’infrastruttura informatica, un punto prelievi, una strumentazione polispecialistica, con la finalità di garantire la promozione e la prevenzione della salute, oltre alla presa in carico della Comunità di riferimento.

Per un’assistenza capillare, l’ideale sarebbe avere una “Casa” ogni 20 mila abitanti, che offra assistenza dalle 8 alle 20.

Tra i servizi inclusi è previsto il Punto Unico di Accesso (PUA) per le valutazioni multidimensionali ed i servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari, secondo un approccio di medicina di genere.

Potranno, inoltre, essere ospitati servizi sociali e assistenziali rivolti agli anziani ed ai fragili.

Nel Piano si prevede di attivare 1.288 Case della Comunità entro la metà del 2026, con un investimento stimato in circa 2 mld di euro. Si calcola che ognuna costerà, a livello strutturale e tecnologico, circa 1,6 mln di euro ed occuperà in media 5 unità di personale amministrativo, 10 di medici di Medicina Generale e 8 unità infermieristiche.

Sarà, dunque, inevitabile una nuova convenzione con i medici di famiglia, che sancisca la loro adesione al progetto, ineludibile al fine della concreta realizzazione del Piano!

Non a caso, in precedenza, esattamente nel 2006, un simile tentativo di riforma – promosso dall’allora Ministro della Salute Livia Turco – fallì proprio per l’indisponibilità dei medici di famiglia, oltre che per le diverse politiche regionali. La differenza con allora è che questa volta sarà il Governo ad imporre alle Regioni la tabella di marcia, gli obiettivi da raggiungere ed il controllo sui risultati, proprio perché i fondi provengono dal “Recovery Plan””.

Nel PNRR si punta molto al Potenziamento dell’assistenza domiciliare. Secondo Lei, si potranno in questo modo gestire a domicilio pazienti che prima accedevano in modo improprio al Pronto soccorso o all’Ospedale?

“Il Piano mette sul piatto 4 mld di euro per potenziare le cure presso il domicilio del paziente, con l’obiettivo di assistere il 10% dei soggetti over 65, ovvero circa 808 mila persone in totale.

Il primo intervento prevede l’assistenza a casa con costi variabili a seconda della frequenza delle visite necessarie: si va da un minimo di una visita al mese fino ad un massimo di 15 giorni al mese di assistenza nel caso di cure palliative.

Per il potenziamento delle cure domiciliari è prevista, poi, l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali (COT), una ogni 100 mila abitanti e, comunque, una in ogni distretto, con la funzione di coordinare e collegare i servizi domiciliari coi vari servizi sanitari, assicurando il raccordo con gli ospedali e la rete della emergenza/urgenza. Esse costituiranno il punto di riferimento per i familiari caregiver.

Un coordinatore e 5 infermieri di Comunità saranno preposti al servizio.

Infine, un ulteriore intervento per il potenziamento delle cure domiciliari riguarda il finanziamento di progetti di telemedicina proposti dalle Regioni sulla base delle priorità e delle linee guida definite dal Ministero della Salute. I progetti potranno riguardare ogni ambito clinico e promuovere un’ampia gamma di funzionalità lungo l’intero percorso di prevenzione e cura: tele-assistenza, tele-consulto, tele-monitoraggio e tele-refertazione.

Ai fini del finanziamento, tali progetti dovranno potersi integrare con il Fascicolo Sanitario Elettronico, raggiungere target quantitativi di performance legati ai principali obiettivi della telemedicina e del Sistema Sanitario Nazionale, nonché garantire che il loro sviluppo si traduca in una effettiva armonizzazione dei servizi sanitari”.

All’inizio ha nominato gli Ospedali di Comunità, differenti dalle Case di Comunità. Quali le novità?

“L’intervento prevede la costruzione di 381 Ospedali di Comunità, ovvero strutture sanitarie della rete territoriale a ricovero breve, destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.

E’ necessario che ce ne sia uno ogni 50 mila abitanti. Non si tratta, tuttavia, di edificare tutte strutture nuove, ma anche di riadattare e riconvertire quelle già esistenti.

Ciascuna di queste strutture, di norma, sarà dotata da un minimo di 20 fino ad un massimo di 40 posti letto e avrà una gestione prevalentemente infermieristica.

Funzioni precipue saranno quelle di contribuire ad una maggiore appropriatezza delle cure – favorendo una riduzione degli accessi impropri ai servizi sanitari di livello Ospedaliero, quali Pronto Soccorso o altre strutture di ricovero o di prestazioni specialistiche -, facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti verso il proprio domicilio, rappresentando un ricovero di transito che consentirà alle famiglie di provvedere all’adeguamento dell’ambiente domestico alle esigenze di cura dei pazienti.

Nell’Ospedale di Comunità vi sarà un medico in servizio per 4-5 ore al giorno, 6 giorni su 7, e 9 infermieri e 6 OSS a tempo pieno in organico.

Il Piano prevede che dette strutture diventino pienamente operative a partire dal 2027″.

A Suo giudizio, Dr Gigantelli, il Piano della riforma del territorio può definirsi “sostenibile”?

“Personalmente ritengo che il Piano così come delineato debba essere oggetto di chiarimento e approfondimento, in quanto prevede una serie di cambiamenti necessari ed importanti da avviare in tempi ristretti.

Il mutamento organizzativo e culturale sotteso al Piano per il Sistema Sanità dovrà essere attentamente verificato e perfezionato mediante numerose azioni intermedie idonee, atteso che non basta la disponibilità di risorse economiche a garantire la buona riuscita del Piano.

Gli interventi ipotizzati (Case della Comunità, Adi e Ospedali di Comunità), una volta portati a regime, non solo rappresenteranno un investimento verso il cambiamento, ma avranno anche il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, attraverso l’utilizzo della tecnologia.

Tutto ciò, nell’ottica di risparmiare sui ricoveri ospedalieri per i pazienti cronici e ridurre l’accesso improprio al Pronto Soccorso per codici bianchi e verdi, oltre che favorire un uso più appropriato di farmaci cardiovascolari, antibiotici e gastrointestinali.

Lo smantellamento dell’assistenza sul territorio da anni costringe ormai ad andare al Pronto Soccorso per qualunque cosa, soprattutto diabete, malattie polmonari ed ipertensione. Difatti, su 21 mln di accessi al P.S. ogni anno 16 mln sono codici bianchi e verdi e l’87% di questi non sfocia in un ricovero. Questo vuol dire che medici di famiglia e strutture intermedie potrebbero evitare una spesa annua di ben 700 mln di euro.

Insomma, più forte sarà il potenziamento della medicina territoriale e minori saranno i costi totali del sistema sanitario.

La sostenibilità sarà, quindi, condizionata dalla realizzazione di questi aspetti. Difficile fare previsioni, ma la strada appare obbligata ed il percorso tracciato”.

Per leggere Vivilasanità

Cliccare qui