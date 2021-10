Vista in salute, la manifestazione per la prevenzione delle malattie all’occhio – Il servizio del Tgnorba

Arriva in Puglia il truck della campagna nazionale “Vista in salute”, promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità “Iapb” Italia Onlus, per rilanciare l’importanza dello screening nella prevenzione delle malattie dell’occhio, soprattutto dopo lo stop imposto dalla pandemia da covid-19. Dopo Bari, la manifestazione toccherà Barletta e Foggia.

Servizio di Daniele Amoruso.

