Visite in ospedale, FdI: “In Puglia la legge non viene rispettata, ancora negate le visite ai parenti”

“È trascorso oltre un anno da quando la Regione Puglia ha approvato la legge che consente ai familiari di far visita ai parenti ricoverati in ospedale; sono trascorsi 3 mesi da quando in tutta Italia è possibile farlo. Eppure continuo a registrare casi di impossibilità negli ospedali pugliesi, nonostante il Covid sia finito. Quindi non capisco perché una situazione straordinaria debba diventare ordinaria; non si può e non si deve sottovalutare il beneficio psicologico che la visita può avere sul paziente ricoverato, pertanto faccio appello non solo all’istituzione ma al buonsenso: il presidente della Regione e l’assessore alla sanità facciano rispettare le leggi. La situazione è insostenibile se portata avanti”.