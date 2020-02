Virus, l’epidemia adesso rallenta. Dimessi i turisti cinesi a Roma

La diffusione del Covid-19 sembra essere al momento sotto controllo. I venti turisti cinesi che avevano avuto contatti con la coppia di connazionali risultati infetti hanno finito la quarantena risultando sempre negativi ai test e sono stati dimessi dall’ospedale Spallanzani.

I due coniugi malati restano in terapia intensiva: migliorano a poco a poco, ma la guarigione è ancora lontana. Non presenta sintomi, invece, il ricercatore italiano contagiato a Wuhan. Resta alta la guardia negli aeroporti, dove viene misurata la temperatura ai passeggeri in arrivo con voli internazionali. L’epidemia comincia a rallentare: conta finora circa 45.200 casi accertati e 1115 morti, quasi tutti in Cina, dove secondo il presidente Xi Jinping le guarigioni stanno aumentando.